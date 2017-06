Am Pfingstmontag hat die Pfarrei der Hofkirche eine feierliche Bittprozession zu vier Altären im Pfarrgebiet unternommen. Mehr als 70 gläubige Christen, darunter auch die Blaskapelle Deining, zogen nach der Frühmesse vom Klostertor zum Kreuz am Schlossweiher, zum Kindergarten "Zu unserer lieben Frau", zum Kreuz am Arbeitsamt und zum Kreisel am Weißenfeldplatz - überall wurde für spezielle Belange der jeweils dort beschäftigten Berufsgruppen gebetet.