52 Gramm Marihuana führen zu 70 Tagessätzen

Bislang unbescholtener Neumarkter rauchte ein Jahr lang regelmäßig Joints - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Weil ein 39-Jähriger bei der Polizei eingeräumt hatte, ungefähr ein Jahr lang ungefähr jede Woche ungefähr ein Gramm Marihuana für den Eigenkonsum gekauft zu haben, wurde ihm der 52-fache Erwerb unerlaubter Drogen zum Vorwurf gemacht.

Deshalb stand er gestern vor dem Amtsgericht Neumarkt. Was erschwerend hinzu kam, war eine kurze Autofahrt mit Drogen und Alkohol im Blut.

Beide Tatbestände räumte der bislang unbescholtene Bürger ein. Den Erwerb von Rauschgift hätte man ihm ohne sein freimütiges Geständnis ohnehin wohl kaum nachweisen können. Das hoben sowohl Staatsanwaltschaftsvertreter Thomas Leykam als auch Richter Rainer Würth als entlastend hervor. Dass der Produktionshelfer den Namen des Gramm-Dealers nicht nennen konnte oder wollte, wurde ihm, wie üblich, nicht angekreidet.

Von September 2015 bis September 2016 hatte er sich den Stoff für den kleinen Joint zwischendurch regelmäßig in kleinen Dosen besorgt. Was er bezahlte, lag deutlich über dem üblichen Marktpreis, was ebenfalls auf eine gewisse Blauäugigkeit schließen lässt.

THC im Blut

Die ganze Angelegenheit flog auf, als er ohne Führerschein am Steuer eines Wagens erwischt wurde. Die Blutprobe wies THC, den Wirkstoff von Cannabis, und etwa 0,9 Promille Alkohol nach.

Das offene Geständnis, die Schuldeinsicht und dass zum Glück nichts passiert war, wertete Thomas Leykam als strafmildernd. Der Erwerb der jeweils geringen Menge einer weichen Drogen wäre, da stimmte Leykam Richter Rainer Würth zu, für sich mit einer Einstellung des Verfahrens abgetan worden. In Verbindung mit der unerlaubten Autofahrt müsse aber eine Bestrafung folgen. In diesem Fall reiche aber eine Geldstrafe für den Produktionshelfer und dreifachen Vater aus. Entsprechend forderte er 100 Tagessätze zu 30 Euro und drei Monate Fahrverbot.

Schein drei Monate weg

Jürgen Loichinger konnte sich weitgehend der Argumentation der Staatsanwaltschaft anschließen, bat aber angesichts der glaubhaften Reue darum, die Geldstrafe etwas niedriger zu halten. Der Bitte folgte Richter Rainer Würth. Er verhängte 70 Tagessätze zu 30 Euro, die in zehn Raten gezahlt werden können. Den Führerschein muss der Sünder für drei Monate abgeben und die Kosten des Verfahrens werden ihm aufgebürdet.

Die Strafe taucht aber nicht im Führungszeugnis des bald 40-Jährigen auf. Er wolle ihm keine Steine in den Weg legen, sagte der Richter und gab sich überzeugt, den Familienvater letztmals in der Rolle des Angeklagten vor sich gesehen zu haben.

HANS-CHRISTIAN BIERSACK

