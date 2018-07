52-jähriger Vermisster aus Wackelsdorf wieder aufgefunden

Der Mann war seit einem Besuch bei Bekanntem am Montag verschwunden - vor 1 Stunde

WACKERSDORF - Nach einem Besuch bei einem Bekannten am Montag war ein 52-Jähriger aus Wackelsdorf im Landkreis Schwandorf vermisst. Ein aufmerksamer Autofahrer hatte den Gesuchten am Dienstag mit seinem Pkw erkannt und sofort die Polizei alarmiert.

Nachdem über Presse und Radioaufrufe auf das Verschwinden des 52-Jährigen aus dem Landkreis Schwandorf aufmerksam gemacht wurde, meldete sich am Dienstag gegen 15 Uhr ein Autofahrer bei der Polizei. Dieser hatte den gesuchten Pkw in Wackersdorf gesehen. Der aufmerksame Mann fuhr hinter dem BMW her, um ihn nicht zu verlieren und gab dann über Telefon den Standort des Fahrzeugs durch. Schließlich gelang es den Polizisten, das Auto bei Wackersdorf auf einem Parkplatz anzuhalten. Der Gesuchte wurde daraufhin zur Dienststelle nach Schwandorf gebracht.

Der 52-Jährige galt seit Montagabend als vermisst, nachdem er von einem Besuch bei Freunden nicht mehr nach Hause zurückgekehrt ist. Da er auf Medikamente angewiesen ist, haben Angehörige am Dienstagvormittag bei der Polizeiinspektion eine Vermisstenanzeige erstellt. Rund um das Seengebiet liefen am Dienstagvormittag noch Suchmaßnahmen.

Dieser Artikel wurde am 10. Juli 2018 um 17.36 Uhr aktualisiert.

