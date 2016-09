5560 Kilometer durch Deutschland für den guten Zweck

Ehemaliger Regionalleiter der Lohnsteuerhilfe Bayern lässt früheren Arbeitgeber zum Jubiläum zahlen - Etappenziel in Neumarkt - vor 52 Minuten

Etliche Stunden haben sie am Sonntag von Nürnberg über Schwabach und Möning in die Pedale getreten, nachmittags rollten dann 21 Radler in Neumarkt ein – bei ziemlichem Regen.

Mit Bühne, kostenlosen Getränken, Brezen und Küchle wurden die Radler vor dem Neumarkter Rathaus empfangen. Auch die Showgirls der Lohnsteuerhilfe sowie die Neumarkter Linedance-Gruppe "Saloon Sweepers" waren dabei. Foto: Alexandra Haderlein



Nur wenige Zuschauer waren zur Bühne vor das Rathaus gekommen, doch die Radler stört das Wetter nicht: „Das bisschen Regen...“, sagt Klaus Greskowiak, der zum Mitradeln für den guten Zweck aufgerufen hatte:

Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens hatte er sich für die Benefizradeltour durch Deutschland mit der Lohnsteuerhilfe Bayern zusammengetan – pro Kilometer spendet sie 2 Euro, pro Radler 20 Euro an die Kinderkrebshilfe.

Lea (21), ihr Freund und ihr Vater radelten ab Schwabach mit und waren danach gut drauf: „Raus aus der Komfortzone, am Kanal und an zahlreichen Feldern entlang, das war cool.“

Während Initiator Greskowiak noch bis 27. September viele weitere Etappen radeln wird (mehr Infos unter www.mitradln.de), um den Spendenstand von aktuell 52 140 Euro weiter zu erhöhen, ging es für Lea und ihre Begleiter zurück nach Schwabach – mit dem Zug.

