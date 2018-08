600 Namensvorschläge für das Ganzjahresbad in Neumarkt

NEUMARKT - Wie soll das Ganzjahresbad heißen? Das hatten die Stadtwerke Neumarkt in einem Wettbewerb gefragt. Immerhin 600 Vorschläge sind bei ihnen eingegangen.

Die Baustelle des Ganzjahresbades vom Freibad Neumarkt aus gesehen: 600 Vorschläge für einen Namen des Bades sind bei den Stadtwerken Neumarkt eingegangen. © Hauke Höpcke



Unter allen Einsendern werden Gewinne verlost, darunter Gutscheine im Wert von 100 Euro für das Cineplex und weitere Gutscheine im Wert von je 50 Euro der Initiative Aktives Neumarkt. Die Auswertung wird nach Ende der Sommerferien im Laufe des September durchgeführt.

"Eine solche Namenssuche ist alles andere als trivial", erläuterte Stadtwerke-Geschäftsführer Dominique Kinzkofer. Der Name soll einen regionalen Bezug herstellen ohne an überregionaler Aussagekraft einzubüßen – und in ein Marketing-Konzept eingebettet sein. Deshalb wurde eine Kommunikationsagentur verpflichtet, die sowohl bei der Namensfindung berät wie auch für Farben, Formen, Logo, Internetseite und so weiter zuständig sein wird.

