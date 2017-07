7.7.17: Ja sagen an einem besonderen Tag

Interview mit der Leiterin des Neumarkter Standesamtes - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Heiraten an einem Datum mit Schnapszahl bleibt beliebt. Am gestrigen 7.7.17 wurden auch in Neumarkt wieder mehrere Ehen geschlossen. Wir sprachen mit der Leiterin des Standesamtes Neumarkt, Tanja Kürzinger.

Tanja Kürzinger vom Neumarkter Standesamts. © Archivfoto: Distler



Frau Kürzinger, so einen Hochzeitstag kann man fast nicht vergessen – besonders für Männer ein Vorteil. Ist das auch der Grund, den Brautleute nennen?

Tanja Kürzinger(lacht): Natürlich kann man sich das Datum gut merken, daher wäre das möglich, aber da möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Viele empfinden so eine Schnapszahl auch als etwas besonderes.

Wie viele Paare wurden gestern in Neumarkt glücklich gemacht?

Tanja Kürzinger: Insgesamt hatten wir sechs Trauungen. Das ist schon mehr als an einem normalen Freitag; da haben wir im Schnitt zwei bis drei. Prinzipiell ist der Ansturm auf diese Art von Terminen abgeebbt: Seit 12.12.12 gibt es ja nur noch "halbe" Schnapszahlen – an diesem Tag hatten wir neun Hochzeiten. Nur der 9.9.99 hat diese Anzahl mit 19 Trauungen noch getoppt.



Wenn so viele Paare auf einmal heiraten, muss man das Programm doch straffen, oder?

Kürzinger: Nein. Unsere Öffnungszeiten bleiben zwar unverändert, aber erstens hatten wir gestern zwei Standesbeamte im Einsatz und zweitens planen wir die Termine schon so, dass wir nirgendwo sparen müssen.

Dennoch ist die "Taktung" enger, da muss sich jede Hochzeitsgesellschaft nochmal stärker an den Ablaufplan halten, oder?

Kürzinger: Ja schon. Aber wir rufen die Paare vor der Trauung eh prinzipiell nochmal an und erinnern sie an Ringe, Ausweise und daran, pünktlich zu sein.

Kam es schon mal vor, dass Ringe oder Trauzeuge fehlten, oder passiert das nur in Hollywood?

Kürzinger: In der Aufregung sind Brautstrauß oder Ringe schon mal im Auto liegen geblieben, aber die kann man ja schnell holen.

Int.: A. HADERLEIN