74 Neumarkter feierten ihr Konfirmationsjubiläum

Gottesdienst wurde von Dekanin Christiane Murner zelebriert und von der Neumarkter Kantorei gestaltet - vor 1 Stunde

NEUMARKT - In der evangelischen Christuskirche wurde am Sonntag ein besonderer Gottesdienst zum Gedenken an Konfirmationsjubiläen zelebriert.

Die Erinnerung an die eigene Konfirmation führte viele Neumarkter in die Christuskirche. © ca/Foto: Peter Roggenthin



Die Erinnerung an die eigene Konfirmation führte viele Neumarkter in die Christuskirche. Foto: ca/Foto: Peter Roggenthin



14 Gemeindeangehörige feierten die Goldene Konfirmaiton (50 Jahre), acht die Diamantene Konfirmation (60 Jahre), 38 Personen wurden vor 65 Jahren konfirmiert (Eiserne Konfirmation), neun vor 70 Jahren (Gnaden Konfirmation) und fünf gar vor 75 Jahren (Kronjuwelen Konfirmation). Somit feierten am Sonntag insgesamt 74 Gläubige ein Konfirmationsjubiläum.

Der Gottesdienst wurde von Dekanin Christiane Murner zelebriert und von der Neumarkter Kantorei musikalisch gestaltet. Im Anschluss fand ein Empfang im Gemeindezentrum statt.

Die Silberne Konfirmation (25 Jahre) wird wegen der vielen Personen an einem extra Termin begangen.