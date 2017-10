77-Jährige angegriffen: Seniorin erleidet Stichverletzungen

22-jähriger Angehöriger noch am Tatort festgenommen - vor 1 Stunde

BURGLENGENFELD - In Burglengenfeld in der Oberpfalz ist eine 77-jährige Frau am Dienstagvormittag von einem Angehörigen schwer am Oberkörper verletzt worden. Der 22-Jährige fügte der Seniorin Stichverletzungen zu.

Die verletzte Frau wurde mit Stichverletzungen in eine Klinik gebracht und dort ärztlich versorgt. Ihr Zustand sei stabil, es bestehe keine Lebensgefahr, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt.

Die Einsatzkräfte nahmen den tatverdächtigen 22-Jährigen, der ein Angehöriger der Seniorin ist, noch am Tatort widerstandslos fest. Noch ist unklar, aus welchem Motiv der junge Mann handelte und mit welchem Tatwerkzeug er die Rentnerin angriff. Nach ersten Erkenntnissen liegt aber laut Polizeipräsidium Oberpfalz eine psychische Erkrankung vor, der Mann wurde auf richterliche Entscheidung in eine Fachklinik eingewiesen.

