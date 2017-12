86 Meter langes Schiff brennt in der Schleuse Riedenburg

KELHEIM - 1102 Tonnen Minerldünger hatte ein Güterschiff geladen, dass in der Schleuse Riedenburg Feuer fing. Die Ursache: Mehrere Kabel waren durchgeschmort.

Ein 86 m langes Gütermotorschiff mit Heimathafen Straßbourg befand sich auf der Reise von Ludwigshafen nach Riedenburg. Es hatte 1102 Tonnen Mineraldünger geladen und sollte an der Lände in Riedenburg gelöscht werden.



Nachdem der 56- jährige ungarische Kapitän das Schiff im Vorhafen der Schleuse Riedenburg gewendet und an der Kaimauer festmachte hatte, stellte die zwe-köpfige Besatzung starke Rauchentwicklung am Bug fest.

Die Besatzung versuchte zwar noch mit Feuerlöschern den Brand im Vorschiff zu bekämpfen; die Rauchentwicklung war jedoch so stark, daß der Brandort im vorderen Maschinenraum nicht mehr betreten werden konnte.

Die alarmierten Feuerwehren rückten mit Atemschutzgerät an und hatten den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle.

Ein Übergreifen auf die Matrosenwohnung sowie die Ladung, wurde verhindert. Wie sich herausstellte, brannten mehrere Elektrokabel. Der Schaden dürfte im niedrigen fünf-stelligen Bereich liegen, kann jedoch noch nicht genau beziffert werden.

Es wurde niemand verletzt. Dem Kapitän wurde ein Weiterfahrverbot ausgesprochen, da die Brandursache derzeit noch feststeht und noch weitere Ermittlungen geführt werden. Die durchgehende Schifffahrt auf dem Main-Donau-Kanal war von 17.30 bis 18 Uhr gesperrt.

nn