90 Euro Strafe für übergroße Grabplatte kassiert

Satzung regelt, dass Neumarkter Friedhof keine Steinwüste wird - vor 34 Minuten

NEUMARKT - Eine Leserin der Neumarkter Nachrichten hat ihr Grab auf dem Neumarkter Friedhof mit einer Steinplatte bedeckt. Dafür musste sie 90 Euro Strafe zahlen. Wir haben Friedhofsreferent Heinrich Zuckschwert gesprochen, was man auf dem Grab darf und was nicht.

Friedhofsreferent Heinrich Zuckschwert. © Foto: Günter Distler



Friedhofsreferent Heinrich Zuckschwert. Foto: Foto: Günter Distler



Wie darf ich denn mein Grab grundsätzlich gestalten?

Heinrich Zuckschwert: Sie dürfen eigentlich alle Pflanzen setzen, die sie wollen. Dahingehend ist die Neumarkter Friedhofsordnung sehr großzügig. Je nachdem wo das Grab ist, dürfen manche Pflanzen aber nicht über eine bestimmte Höhe hinaus wachsen.

Wenn ich mein Grab lieber mit einer Platte bedecken möchte, geht das?

Zuckschwert: Das geht schon, aber es muss ein Drittel der Grabfläche von Stein unbedeckt bleiben. Schotter ist also auch nicht möglich. Das steht so in der Satzung, da muss sich jeder dran halten. Ich kann auch nicht bei Rot über die Ampel fahren und mich dann weigern, das Bußgeld zu zahlen. Normalerweise versuchen wir, so etwas gütlich zu regeln.

Wieso muss denn mindestens ein Drittel frei bleiben?

Zuckschwert: Als die Friedhofssatzung erlassen wurde, haben wir darüber diskutiert und sind überein gekommen, dass wir keine Steinwüste wollen. Das passt nicht in unsere Gegend und ein Friedhof soll ja auch ein Park sowie ein Erholungsort sein. Das ist ein Kommunikationspunkt, wo man andere Menschen trifft. Da ist doch mehr Grün viel schöner.

Wenn ich jetzt trotzdem ein pflegeleichtes Grab will, was raten Sie?

Zuckschwert: Ich würde dazu raten, einen immergrünen Bodendecker zu pflanzen, wie Efeu oder Immergrün. Wenn diese einmal angewachsen sind, muss man auch kaum noch gießen.

VIOLA BERNLOCHER