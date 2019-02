90 Unfälle am Sonntag in der Oberpfalz

Der weiße Sonntag brachte in der gesamten Oberpfalz glatte Straßen: Das war der Grund für an die 90 Unfälle, neun Personsn wurden verletzt. Außerdem stürzten Bäuem um, das sorgte für Stromausfälle, meldet die Polizei.

Schnee © News5



Schnee Foto: News5



Der gesamte Sonntag war geprägt von starken Schneefällen. Von 7 Uhr bis Mitternacht wurden insgesamt 90 Unfälle registriert. Hierbei wurden neun Personen leicht verletzt



Besondere Probleme bereiteten und bereiten umgestürzte Bäume. So wurden am Sonntag etwa 200 Bäume gemeldet, welche aufgrund der massiven Schneelast knickten. Die Folge waren auch örtliche, kurzfristige Stromausfälle in den Bereichen Regensburg, Schwandorf und Cham.



Der ganz überwiegende Schwerpunkt der Behinderung ist in den Landkreisen Cham und Regensburg verortet. Mehrere Nebenstrecken sind und bleiben auch am Montag noch gesperrt. Die Beseitigung dieser Bäume, ist bei Dunkelheit für die Einsatzkräfte zu risikobehaftet.