A 4 rauscht in Lkw auf der A 3

NEUMARKT - Zwischen den Anschlusstellen Neumarkt Ost und Neumarkt gab es am Mittwochmorgen auf der A 3 einen schweren Unfall.

Ein Audi A 4 fuhr sehr schnell auf der linken Spur, als ein Lkw zum Überholen nach links zog. Der Audi-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und krachte in den Aufleger des Sattelzugs. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Am Audi entstand Totalschaden in fünfstelliger Höhe. Ab etwa 8.45 Uhr war die Autobahn zwei Stunden lang total gesperrt, der Rückstau war etwa zehn Kilometer lang.

