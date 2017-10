A-Cappella mit Humor

Band Bertomijo gastiert am 4. November mit ihrem Programm in Neumarkt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die a-cappella-Band Bertomijo, bekannt für abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung, Comedy und fetzige Bühneneinlagen, gastiert wieder in Neumarkt.

Die fünf Regensburger Musiker von Bertomijo versprechen ein musikalisch ansprechendes Programm — gewürzt mit einer gehörigen Portion Humor. © Foto: PR



Die fünf Regensburger Musiker von Bertomijo versprechen ein musikalisch ansprechendes Programm — gewürzt mit einer gehörigen Portion Humor. Foto: Foto: PR



Am Samstag, 4. November, interpretieren die fünf Musiker aus Regensburg im Festsaal der Residenz eine bunte Mischung aus Wise Guys, Klassikern im Stile der Comedian Harmonists, Pop-Songs und Eigenkompositionen, gewürzt mit einer gehörigen Portion Humor.

Dabei setzen sie in ihrem mittlerweile vierten Konzertprogramm "Ohrwurm 2 go" nicht nur auf reine a cappella Lieder, sondern streuen abwechslungsreich und gekonnt ihre Talente an diversen Instrumenten ein – vom herkömmlichen Klavier bis zur mittelalterlichen Cister.

"Neumarkt ist nach den Auftritten in der Landesgartenschauarena 2012 und im ausverkauften Festsaal der Residenz mit unserem letzten Konzertprogramm ‚Alles muss raus‘ 2013 ein Konzertort, auf den wir uns richtig freuen", sagt Michael Haider, einer der fünf Musiker.

Karten gibt es in der Tourist-Info der Stadt Neumarkt sowie über www.neumarkt-ticket.de.

nn