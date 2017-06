A Nackada geisterte durch Regensburg

REGENSBURG - Nackade gibt nicht nur im Englischen Garten am Monopterus, wie die Spider Murphy Gang so schön singt, sondern auch am frühen Morgen in Regensburg. Warum der 42-Jährige nackt durch die Donaumetropole kutschierte - das bleibt sein Geheimnis.

Heute gingen in der Zeit zwischen Mitternacht und 4 Uhr mehrere Meldungen bei der Polizei über einen komplett nackten Mann ein, der Nachtschwärmern über den Weg gefahren ist. Zuerst wurde er im Bereich der Zollerstraße, Galgenbergbrücke, Hemauer Straße und Bahnhofsstraße gesichtet. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgten Meldungen aus dem Bereich des St.-Peters-Weg und schließlich meldeten Personen, dass der nackte Mann in einem silbernen Opel Zafira mit Zulassung aus dem Landkreis Schwandorf sitzen würde. Einmal hielt er auch an und hüpfte nackt über die Straße, dann verschwand er wieder in seinem Pkw.

Da das Kennzeichen des Zafira bekannt war. konnte der Mann schließlich ermittelt werden: Die Polizei traf ihn zuhause an; betrunken war er nicht und weil er nur einmal kurz über die Straße hopste, reicht das auch nicht für den Straftatbestand Exhibitionismus. Personen, denen der Mann unsittlich gegenüber trat, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Regensburg Süd unter 0941/506-2001 in Verbindung zu setzen.

