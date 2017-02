A3: Bei Krondorf und Pilsach wird bis April gebaut

Brückensanierung: Eine Fahrbahn ist gesperrt - 05.02.2017 17:18 Uhr

NEUMARKT - Auch in diesem Frühjahr stehen Bauarbeiten an den Autobahnbrücken Krondorf und Pilsach an. Ab Montag müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen.

Dehnungsfugen müssen bei der Autobahnbrücke bei Pilsach saniert werden. Bis 18. März läuft der ganze Verkehr über die Richtungsfahrbahn Regensburg, danach bis 1. April dann auf der Nürnberger Seite. Foto: Foto: Wolfgang Fellner



An der Talbrücke Krondorf zwischen der Tank- und Rastanlage Jura und der Anschlussstelle Velburg wird von Montag, 6. Februar, bis Samstag, 11. Februar, die Fahrbahn Richtung Nürnberg gesperrt. Der Verkehr wird jeweils einspurig auf der Richtungsfahrbahn Regensburg geführt.

Von Montag, 13. Februar bis Mittwoch, 15. Februar, ist die rechte Fahrspur in Richtung Regensburg gesperrt. Der Verkehr wird in Tagesbaustellen einspurig über die linke Fahrspur geführt. Die Richtungsfahrbahn Nürnberg ist von diesen Bauarbeiten nicht betroffen.

An der Brücke Pilsach beginnen die Bauarbeiten am Montag, 6. März. Der Verkehr wird bis Samstag, 18. März, auf der Richtungsfahrbahn Regensburg geführt und von Montag, 20. März, bis Samstag, 1. April, auf der Richtungsfahrbahn Nürnberg. Ab Mittwoch, 5. April, soll die Baustelle komplett abgebaut sein und die Autobahndirektion Nordbayern verspricht freie Fahrt,

Für beide Talbrücken ist in den nächsten Jahren ein Ersatzneubau vorgesehen, da die Brücken am Ende ihrer Lebenszeit angekommen sind. Im Rahmen von Routinekontrollen der Autobahnmeisterei Neumarkt im Winter 2016 wurde festgestellt, dass die sogenannten Übergangskonstruktionen der beiden Talbrücken erhebliche Schäden aufweisen.

Bei Übergangskonstruktionen handelt es sich um bewegliche Stahlelemente am Beginn und am Ende von Großbrücken. Sie sorgen dafür, dass die Temperaturausdehnung der Brücke im Jahresgang nicht zu einem Spalt in der Fahrbahn führen. Um die Verkehrssicherheit bis zum Ersatzneubau sicherzustellen, muss nun ein Großteil dieser Stahlelemente ausgetauscht werden.

Um die Länge der Baustellenzeit möglichst kurz zu halten und die Beeinträchtigungen für den Verkehr zu minimieren, wird auf den Baustellen Tag- und Nachtarbeit geleistet. Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahndirektion Nordbayern alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Bereich der Arbeitsstelle.

