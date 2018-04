Ab November gibt's ein Monopoly für Neumarkt

NEUMARKT - Die Neumarkter werden zu Grundstücks-Spekulanten: Es wird nämlich das beliebte Brettspiel Monopoly bald auch in einer Neumarkt-Version geben. Sponsoren können sich jetzt schon die Rechte an Straßennamen sichern. Käufer können das Spiel, das im November erscheint, ab sofort beim Gewerbeverein "aktives Neumarkt" vorbestellen.

Die letzten Papierreste wollten nicht abgehen, nachdem OB Thomas Thumann, Citymanager Christian Eisner, Center-Manager Matthias Auhuber und Rainer Seitz vom Tourismusamt das Monopoly-Schaufenster enthüllt hatten. Foto: André De Geare



Zum Start der Stadtmarketing-Maßnahme enthüllten Oberbürgermeister Thomas Thumann, Christian Eisner, Geschäftsführer von "aktives Neumarkt", Matthias Auhuber, Center-Manager vom "Neuen Markt", Rainer Seitz vom städtischen Tourismusamt und Dekorateurin Eva-Maria Witt ein Monopoly-Schaufenster in der Unterführung zum "Neuen Markt" an der Dammstraße.

Das Münster besitzen

Seit vier Monaten laufen bereits die Vorbereitungen für das Neumarkt-Monopoly, erläuterte Christian Eisner. Das Besondere: Die Neumarkter werden an der Ausgestaltung des Spiels beteiligt. Sie sollen entscheiden, welche typischen Plätze, Einrichtungen, Unternehmen, Straßen auf dem Spielbrett auftauchen werden.

Es werde also beispielsweise möglich sein, sich das LGS-Gelände zu kaufen oder das Münster zu besitzen, so Eisner. Auch die Ereigniskarten sollen einen Neumarkt-Bezug haben. "Sie nehmen am Stadtlauf teil, brechen sich aber ein Bein und müssen eine Runde aussetzen", nennt Eisner als Beispiel.

Die ersten Firmen hätten sich schon Straßennamen reserviert, verrät Rainer Seitz. So wollen etwa die Stadtwerke die Patenschaft für die Ingolstädter Straße übernehmen. Auch für die Nürnberger Straße und die Bahnhofstraße gibt es schon Interessenten. Vertragspartner für die Sponsoren ist die Firma Winning Moves, die die Städte- und Regionalausgaben von Monopoly vertreibt. Straßen sind laut Eisner ab 1000 Euro zu haben.

Museum und Reitstadel verewigt

"Eine Marktstraße, ein Museum Lothar Fischer, einen Reitstadel sollte es auf dem Spielbrett schon geben", findet OB Thumann. An seine letzte Monopoly-Partie kann er sich nur noch schwach erinnern: "Das ist lange her, aber ich weiß noch, dass meine Frau gewonnen hat."

Um die Aufmerksamkeit der Neumarkter und den Beteiligungsprozess an der Spielgestaltung anzukurbeln hat "aktives Neumarkt" von der Lebenshilfe große Hotel-Spielfiguren anfertigen lassen, die in nächster Zeit bei öffentlichen Veranstaltungen präsentiert werden.

Das Spiel wird ab November für 44,95 Euro in vielen Neumarkter Geschäften zu kaufen sein. Ab sofort können sich Interessenten bei "aktives Neumarkt" für eines der 2004 Exemplare vormerken lassen.

Kontakt: "aktives Neumarkt" e. V., Kastengasse 14, 92318 Neumarkt, Tel. (0 91 81) 88 30 07–0, E-Mail: info@aktives-neumarkt.de

