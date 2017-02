Ab Sonntag geht es auf Erkundungstour durch Neumarkt

NEUMARKT - Die Stadt Neumarkt beteiligte sich am Tag des Weltgästeführers. Im Zuge dessen haben die Verantwortlichen ihr Jahresprogramm für die "Sonntagsführungen für Jedermann" 2017 vorgestellt.

OB Thomas Thumann, Touristik-Amtsleiter Rainer Seitz und die Stadtführer stehen in den Startlöchern für die nächsten Erkundungs-Touren. © F.: Alexandra Haderlein



Die Stadt Neumarkt beteiligt sich heuer am Tag des Weltgästeführers und lädt im Zuge dessen am Sonntag, 19. Februar, unter anderem ins ehemalige Kapuzinerkloster, das mittlerweile zum Evangelischen Zentrum umgebaut wurde (wir berichteten mehrfach). Los geht es um 13.30 Uhr am Rathaus.

Auch für das restliche Jahr hat sich das Amt für Touristik mit seinen rund acht Gästeführern für die "Sonntagsführungen für jedermann" wieder einiges einfallen lassen: Jeder Guide habe einen eigenen Themenschwerpunkt und sich mit diesem ins Programm eingebracht, erläuterte Rainer Seitz vom Neumarkter Amt für Touristik beim Pressetermin am Dienstag.

Dementsprechend gibt es unter anderem eine Führung zur jüdischen Vergangenheit (5. März), den Brunnen der Stadt (1. Mai) oder über das hiesigen Brauwesen (25. Mai). Des Weiteren gibt es heuer zum zweiten Mal die Tour "Neumarkt mit dem eigenen Fahrrad entdecken" (3. Oktober).

Neben den abwechslungsreichen Themen versuchen Rainer Seitz und sein Team immer wieder neue Ansätze zu finden, um Touristen, Neubürgern oder interessierten Neumarktern die Jura-Stadt näher zu bringen. Die Touren dauern meist 90 Minuten und kosten – wenn nicht anders angegeben – pro Person vier Euro (Kinder bis zwölf Jahre frei).

Seinen Platz kann man online buchen (Tickets müssen vor der Tour zu den normalen Öffnungszeiten in der Touri-Info bezahlt und abgeholt werden). Auch eine spontane Teilnahme ist möglich, dann bitten die Stadtführer jedoch darum, die vier Euro passend dabei zu haben und etwas eher vor Ort zu sein, um pünktlich starten zu können.

Das ausführliche Programm samt Buchungsmöglichkeit gibt es im Internet unter www.neumarkt.de/ sonntag2017 oder per Tel. (0 91 81) 2 551 25.

