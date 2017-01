Abfall friert in den Tonnen fest

Der Winter ist eine besondere Herausforderung für Müllabfuhr - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Schnee und Frost in den vergangenen Wochen haben die Müllabfuhr vor besonderer Herausforderungen gestellt. Das Team der Abfallwirtschaft im Landratsamt bittet die Bevölkerung um Verständnis dafür, dass es derzeit bei der Abfallentsorgung witterungsbedingt zu Verspätungen oder Ausfällen kommen kann.

Ein weiteres Winterproblem sind eingefrorene Restmülltonnen oder Biotonnen, die sich nicht vollständig entleeren lassen. Deshalb sollten im Winter keine feuchten Abfälle direkt in die Restmülltonnen. Windeln oder andere feuchte Abfälle können in Zeitungspapier gewickelt werden, oder aber in Plastiktüten gegeben werden, Auch in der der Biotonne können Küchenkrepp oder normales Zeitungspapier ein Festfrieren vermeiden. Wenn man am Abfuhrtag die Abfälle in den Tonnen mit einem Stock oder Spaten lockert, erleichtert dies ebenfalls die Leerung.

Bilderstrecke zum Thema Eiszeit im Landkreis Neumarkt Der Dauerfrost hat den Main-Donau-Kanal in eine bizarre Eislandschaft verwandelt, in der kein Schiff mehr fährt. Auch am Alten Kanal herrscht die pure Winteridylle.



Manchmal verhindern es die Schneedecke oder Vereisungen, dass der Müllaster steile und enge Straßen hinauf kommt. Was mit einem normalen Pkw oft noch unproblematisch erscheint, ist für einen schweren Lkw ein zu großes Sicherheitsrisiko. Auch Schneeberge am Straßenrand behindern die Müllwerker.

In einem solchen Fall bittet das Landratsamt, die Mülltonnen Mülltonnen und Wertstoffsäcke an die nächste Straße zu bringen, die schnee- und eisfrei und gut befahrbar ist. Noch ein besonderer Hinweis für Anfallstellen, bei denen 1100 Liter Restmüll- oder Papiercontainer genutzt werden: Dort muss eine Schneise in die Schneehaufen am Straßenrand geräumt werden, damit die Müllwerker die Container erreichen und zum Müllfahrzeug ziehen können.

Sollte ausnahmsweise keine Abholung erfolgen, müssen Tonnen und Säcke wieder hereingeholt werden. In Wohnbereichen, die vom Müllfahrzeug nicht angefahren werden konnten, werden die Abfälle beim jeweils nächsten Abfuhrtermin als „Beistellungen“ mitgenommen.

Wenn die Tonnen geleert sind, müssen sie unverzüglich wieder von den Straßen entfernt werden. Das ist in der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises so geregelt und ist gerade im Winter besonders wichtig.

Weitere Informationen unter * (0 91 81) 47 02 09.

nn