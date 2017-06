Abiturienten des OG feierten in der Jurahalle

NEUMARKT - 136 Schülerinnen und Schüler des Ostendorfer Gymnasiums haben am Samstagabend mit ihren Familien und Freunden ihr bestandenes Abitur gefeiert.

Schicke Kleider, strahlendes Lachen: Der Abiball 2017 machte einfach gute Laune. © Helmut Sturm



Zum Eröffnungstanz, einem langsamen Walzer, holte die „Fresch Band“ die Absolventen auf die Tanzfläche. Sie zeigten, was sie gelernt hatten – Walzer, Disco Fox, Jive, Cha-Cha-Cha oder eine sinnliche Rumba. Die Tanzfläche in der Kleinen Jurahalle füllte sich zusehends mit jungen Menschen in feinster Abendgarderobe.

Faszinierende Akrobatik zeigten die Jungs von der Artistenkiste zusammen mit den Damen der „Magic Butterflys“ auf der Bodenmatte. Gegen Mitternacht zogen die Feiernden dann weiter ins „Milljöh“.

Helmut Sturm