Abschiebeprotest: Neumarkter legte sich vor Polizeiauto

Wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt bei der Abschiebung von Asef N. vor Gericht - vor 24 Minuten

NEUMARKT - Ein Jahr nach dem umstrittenen Polizeieinsatz an der Nürnberger Berufsschule B 11, bei dem ein afghanischer Flüchtling aus dem Unterricht heraus abgeschoben werden sollte, wurde einem jungen Neumarkter am hiesigen Amtsgericht der Prozess gemacht.

Anfangs versuchten es die Polizeibeamten noch mit gutem Zureden, um die Blockade bei der Abschiebung des Afghanen Asef N. im Mai letzten Jahres vor der Nürnberger Berufsschule B 11 aufzulösen. Später eskalierte die Situation und endete in Gewalt. © Foto: Michael Matejka



Anfangs versuchten es die Polizeibeamten noch mit gutem Zureden, um die Blockade bei der Abschiebung des Afghanen Asef N. im Mai letzten Jahres vor der Nürnberger Berufsschule B 11 aufzulösen. Später eskalierte die Situation und endete in Gewalt. Foto: Foto: Michael Matejka



Der Gerichtssaal 100 platzte aus allen Nähten, die Zuschauerplätze reichten nicht aus. Eine Schulklasse aus Lauterhofen war da, außerdem hatte sich der Angeklagte zahlreiche Unterstützer mitgebracht. Jugendrichter Marcel Dumke wies die Justizangestellten an, die Saaltür offen zu lassen, damit die draußen Stehenden zuhören konnten und die Öffentlichkeit gewahrt war. Mitschreiben, so hatte es der Amtsgerichtsdirektor angeordnet, war nur der Presse erlaubt, die Schüler mussten ihre Blöcke wegpacken.

Dem 20-jährigen Angeklagten, der politisch aktiv und dem linken Spektrum zuzuordnen ist, wurden mehrere Straftatbestände zur Last gelegt:Er soll am 31. Mai 2017 bei den Blockadeaktionen von Mitschülern und Aktivisten gegen die Abschiebung des jungen Afghanen Asef N. mitgemacht haben. Konkret soll er sich vor das Polizeiauto, in dem der Afghane saß, gelegt haben, um die Wegfahrt zu verhindern. Als sich ihm ein Polizeibeamter näherte und ihn wegzuziehen versuchte, soll er diesen massiv beleidigt, gegen das Knie getreten und sich anschließend wild um sich schlagend gegen seine Festnahme gewehrt haben.

Wild um sich geschlagen

Der vermeintliche Sensationsprozess blieb allerdings aus. Richter Dumke lud Rechtsanwalt Ralf Peisl gleich nach Feststellung der Personalien des Angeklagten und der Verlesung der Anklage zu einem Rechtsgespräch ein und schickte alle anderen außer Staatsanwalt Sebastian Pelkhofer vor die Tür. Nach einer längeren Pause besprach sich Peisl mit seinem Mandanten und die Verhandlung wurde fortgesetzt.

Bilderstrecke zum Thema Abschiebung: Tumulte bei Polizeieinsatz vor Berufsschule Am Mittwochmorgen führte die Polizei einen jungen Schüler aus der Nürnberger Berufsschule am Stadtpark. Der 21-jährige Afghane sollte in sein Heimatland abgeschoben werden. Doch die Situation eskalierte.



Hinter verschlossenen Türen hatte das Gericht, wie Dumke ausführte, dem Angeklagten für ein Geständnis eine relativ milde Strafe in Aussicht gestellt. Der Strafrahmen könnte sich dann zwischen 20 und 40 Stunden Arbeitsauflage und einem halben bis ganzen Nettogehalt bewegen. Damit zeigte sich der Angeklagte einverstanden. Rechtsanwalt Peisl gab für seinen eher wortkargen, offensichtlich eingeschüchterten Mandanten eine Erklärung ab: Dieser habe die Abschiebung für nicht rechtmäßig gehalten und sich verpflichtet gefühlt, dagegen einzuschreiten. Allerdings sei die Situation dann "auf beiden Seiten entglitten". Ansonsten wolle er der Anklage nicht entgegen treten.

Als Zeuge wurde dann noch der Polizeibeamte gehört, der von dem Neumarkter damals beleidigt und getreten worden war. Sein Knie sei gerötet gewesen und habe zwei bis drei Tage weh getan, sei aber nicht behandlungsbedürftig gewesen, sagte der Polizist. Er habe anschließend zwei Tage frei gehabt und sei nicht dienstunfähig gewesen.

Petra Engster von der Jugendgerichtshilfe verlas den Bericht einer Kollegin, der dem Angeklagten schwierige familiäre Verhältnisse und problematischen Kontakt zu beiden Elternteilen bescheinigte. Zum Tatzeitpunkt sei der gelernte Verkäufer, der demnächst seine Lehre zum Einzelhandelskaufmann fortsetzt, 19 Jahre alt, arbeitslos und finanziell von seiner Mutter abhängig gewesen.

Von der Mutter finanziell abhängig

Zudem habe er psychische Probleme gehabt. Reiferückstände seien nicht auszuschließen. Dies und das Geständnis rechnete ihm Staatsanwalt Sebastian Pelkhofer positiv an, es komme eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht in Betracht. Er forderte als Strafmaß 40 Arbeitsstunden und eine Geldauflage von 500 Euro für den Verein Rampe.

Rechtsanwalt Peisl bezeichnete den Widerstand gegen die Abschiebung in seinem Schlusswort als "ehrenwertes Ansinnen". Die Eskalation sei allerdings das Ergebnis einer "allseits ungünstigen Gemengelage" gewesen. Er dankte dem Gericht, dass es seinem Mandanten eine aufwendige Beweisaufnahme erspart hatte. Er hielt 20 Arbeitsstunden und 500 Euro Geldauflage für angemessen.

"Weil Sie Grenzen überschritten haben"

Jugendrichter Marcel Dumke wählte die Mitte und verurteilte den nicht vorbestraften jungen Neumarkter wegen tätlichem Angriff, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu 30 Arbeitsstunden und 500 Euro für den Rampe e. V. "Sie waren mit Ihrem zivilen Ungehorsam in der aufgeheizten Stimmung offenbar überfordert und Ihnen ist die Kontrolle entglitten", sagte Dumke zum Angeklagten und machte ihm auch noch mal für die Zuhörer klar: "Sie sitzen nicht auf der Anklagebank, weil Sie sich politisch engagieren, das sollen Sie auch weiterhin, das finde ich gut, sondern weil Sie Grenzen überschritten haben."

Christine Anneser Neumarkter Nachrichten E-Mail