"Abschied von waschechtem Neumarkter, der wie kein anderer für seine Heimatstadt gewirkt hat"

Trauerrede von OB Thomas Thumann beim Requiem für Alt-OB Kurt Romstöck - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Mit einer bewegenden Trauerrede hat OB Thomas Thumann Abschied genommen vom verstorbenen Alt-OB Kurt Romstöck. OB Thumann sprach dabei nicht nur für die Stadt, sondern auch für viele Vereine und Verbände, denen Romstöck angehörte.

Thomas Thumann © Fellner



Trauerrede von Oberbürgermeister Thomas Thumann für Alt-OB Kurt Romstöck am 12. Januar 2017 um 10 Uhr:

"Sehr geehrte Frau Romstöck, liebe Maria,

sehr geehrte Frau Kraus,

sehr geehrter Herr Romstöck,

sehr geehrte Familienangehörige,

sehr geehrter Herr Domkapitular Winner,

sehr geehrter Herr ehemaliger Domkapitular Karg,

sehr geehrter Herr Dekan Distler,

sehr geehrte Geistlichkeit,

sehr verehrte Trauergemeinde,

die Nachricht vom Tod unseres Alt-OB und Ehrenbürgers Kurt Romstöck hat uns am Montag völlig überrascht und tief betroffen gemacht. Heute nun stehen wir in tiefer Trauer hier und müssen von einem ganz großen der Neumarkter Stadtgeschichte Abschied nehmen. Kurt Romstöck war nach Theo Betz als Oberbürgermeister angetreten und er hat diese Stadt auf seine ganz besondere Weise weiterentwickelt und viele Grundlagen dafür geschaffen, dass Neumarkt heute eine blühende und zukunftsfähige Kommune ist.

Nach dem Krieg war es sein Bestreben gewesen, dass sein Neumarkt wieder aufgebaut werden soll und deshalb hat er sich politisch engagiert.

Im Alter von 27 Jahren zog er 1952 in den Stadtrat ein und er hat dort 43 Jahre bis zum Jahr 1995 gewirkt. 20 Jahre lang, bis zu seiner Wahl als Oberbürgermeister, hat er sich dabei als Schulreferent besonders für die Schulen und deren Anliegen eingesetzt und dies war angesichts der nach dem 2. Weltkrieg zerstörten Schulräume in Neumarkt eine ebenso vordringliche, wie sicherlich auch schwierige Aufgabe gewesen.

1961 folgte für ihn ein weiterer Schritt auf seiner politischen Wegstrecke, als der damalige stellvertretende Bürgermeister Karl Meier sein Amt niederlegte und es ab diesem Zeitpunkt zwei Vertreter für den amtierenden Oberbürgermeister Betz geben sollte. Diese Vertreter wurden Kurt Romstöck als 2. und Franz Plank als 3. Bürgermeister und von da an konnte er noch direkter an der Gestaltung Neumarkts mitwirken.

Mit der Gemeindegebietsreform 1972 schlug schließlich die Stunde von Kurt Romstöck, als er in Nachfolge von Theo Betz mit einem eindrucksvollen Ergebnis von über 70 Prozent der Stimmen zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Was vor ihm lag, war eine Herkulesaufgabe: Immerhin mussten neun neue Stadtteile aus den vormals eigenständigen Gemeinden gebildet und in die Stadt integriert werden, die Einwohnerzahl Neumarkts war mit der Gebietsreform quasi über Nacht von rund18.600 auf fast 27.400 angewachsen und auch die Fläche der Stadt war auf mehr als das 5-fache vergrößert worden.

Die Probleme waren immens und vielfältig auch die Aufgaben, die sich daraus ergaben und bewältigt werden mussten.

Kurt Romstöck hat die Ärmel hochgekrempelt und er hat in den 18 Jahren als Oberbürgermeister die verschiedensten Felder der Kommunalpolitik beackert, so dass wir seinem Wirken in der Stadt an vielen Ecken und Enden begegnen – auch heute noch. Sobeispielsweise, wenn wir Frühlings- oder Volksfest feiern - dann tun wir es auf dem Festplatz und in der Kleinen und Großen Jurahalle – all das war in der Amtszeit von Kurt Romstöck an dieser Stelle geschaffen worden.

Ein anderes Beispiel ist die Stadtbibliothek, die 1973 errichtet worden ist und die nach wie vor zu den beliebtesten und am meisten besuchten Einrichtungen in unserer Stadt zählt. Auch die städtische Sing- und Musikschule und unser Stadtmuseum im ehemaligen Kolpinghaus sind in seiner Amtszeit entstanden.

Für immer verbunden bleiben wird sein Name mit dem Reitstadel

Er war es, der trotz viel Gegenwind maßgeblich dafür gesorgt hat, dass die Ruine des Reitstadels genutzt und dieser wieder aufgebaut wurde

Letztlich konnte 1981 die gloriose Einweihung erfolgen und eine Erfolgsgeschichte begann. Wenn heute Künstler aus aller Welt hierher reisen, um CD-Aufnahmen zu machen oder um in diesem Saal vor hunderten von Besuchern zu musizieren, dann ist dies vielleicht die beste und eindrucksvollste Bestätigung für Kurt Romstöck, für seinen engagierten Einsatz um die Kultur und um den Erhalt historischer Bausubstanz. Es kommt sicher auch nicht von ungefähr, dass der Beginn der nun bereits seit Jahrzehnten betriebenen Altstadtsanierung in seine Amtszeit fällt und seither viele Bereiche Neumarkts umgestaltet und saniert worden sind.

Das Engagement von Kurt Romstöck kann man auch bei den Schulen wiederfinden, von denen viele in seiner Zeit umgebaut und erweitert wurden oder wir begegnen ihm, wenn wir den inneren Ring um die Altstadt befahren. Schon zu seinen Lebzeiten wurde ihm gerade auf diesem inneren Ring um die Stadt herum ein ganzer Abschnitt gewidmet und aus Anlass seines 80. Geburtstages zum Kurt-Romstöck-Ring umbenannt. Denn er war es, der als OB dafür gesorgt hat, dass der Durchgangsverkehr von 25.000 Fahrzeugen täglich aus der Stadt herauskam und über die in seiner Zeit neu geschaffenen Zufahrtsstraßen um die Innenstadt herumgeführt wurde.

In der Amtszeit von Kurt Romstöck wurde aber auch die kurz zuvor im Jahr 1971 begründete Städtepartnerschaft mit Issoire auf- und ausgebaut sowie eine neue Städtepartnerschaft mit der Niederösterreichischen Stadt Mistelbach geschlossen. Zu beiden Städten hatte er eine herzliche Verbindung und war dort stets ein gerngesehener Gast.

Kurt Romstöck war aber auch den Feuerwehren zugetan und hat sie gefördert. Von 1972 bis 1990 war er 1. Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Neumarkt und danach deren Ehrenvorsitzender

Als Oberbürgermeister hat er dafür gesorgt, dass das neue Feuerwehrzentrum in der St.-Florian-Straße errichtet wurde.

Er hat aber auch darauf hingewirkt, dass viele neue Feuerwehrhäuser in den Stadtteilen entstanden sind bzw. saniert wurden und außerdem die Ausstattung der Wehren verbessert werden konnte. Als jetziger Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Neumarkt darf ich versichern, dass Kurt Romstöck in der Geschichte der Neumarkter Feuerwehren seinen unverrückbaren Platz haben wird, durch sein segensreiches Wirken und nicht zuletzt auch durch sein Standardwerk über die Geschichte der Neumarkter Feuerwehren.

Kurt Romstöck hat aber auch seinen gehörigen Anteil daran, dass Neumarkt ab den 80er Jahren einen wirtschaftlichen Aufschwung nehmen konnte, der heute noch anhält. Er hat die Grundlagen dafür zum einen durch gute und vielfältige Grundstückserwerbe geschaffen, die erst den Platz für Ansiedlungen schufen und zum anderen war es seinem persönlichen Einsatz zu verdanken, wenn sich Firmen wie etwa Bionorica oder Burgis neu in der Stadt ansiedelten.

Kurt Romstöck hat Stadtgeschichte geschrieben und dies gilt für ihn gleich in einem doppelten Wortsinn: Denn auch das Festhalten und Dokumentieren der Neumarkter Historie war ihm stets ein Anliegen und er hat dies in vielerlei Veröffentlichungen und Büchern getan. Manche von ihnen sind wahre Standardwerke zur Geschichte Neumarkts geworden.

Kurt Romstöck war eine Persönlichkeit mit einem enormen Schaffensdrang und einem schier nie enden wollenden Elan und so verwundert es nicht, dass er auch in zahlreichen Ehrenämtern gewirkt hat:

Etwa als Verbandsrat im Zweckverband des Krankenhauses,

als Verbandsrat des Verbands der Berufsschule oder als ehrenamtlicher Verwaltungsrichter beim Verwaltungsgericht Regensburg.

Zudem war er von 1972 bis 1996 Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse und die positive Entwicklung der Sparkasse als kommunale Einrichtung war ihm dabei immer ein Anliegen gewesen. Auf vielfältige Weise hat er sich dafür eingesetzt und wurde für sein besonderes Engagement mit der höchsten Auszeichnung der bayerischen Sparkassenorganisationen der bayerischen Sparkassenmedaille in Gold ausgezeichnet. Als jetziger stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Neumarkt-Parsberg darf ich auch im Namen von Landrat Gailler als Vorsitzenden und von Herrn Wittmann als Vorstandsvorsitzenden sowie dem Vorstand und den Mitarbeitern Kurt Romstöck unseren Dank und die Anerkennung aussprechen für sein Wirken bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg. Sein Beitrag für die Sparkasse wird unvergessen bleiben

Ebenso unvergesslich wird Kurt Romstöck aber auch beim BRK bleiben, wo er seit 1941 Mitglied gewesen war und die Geschicke des Neumarkter Kreisverbands in führenden Positionen und als OB über Jahrzehnte maßgeblich mitgeprägt und mitgestaltet hat. 20 Jahre war er dort stellvertretender und vier Jahre fungierte er als 1. Vorsitzender beim BRK und er hat sich gerade im Hinblick auf die Einrichtung des BRK-Zentrums größte Verdienste erworben, indem er dafür nicht nur Förderungen von letztlich insgesamt 100 Prozent der Kosten an Land ziehen konnte, sondern weil er über den Verkauf des BRK-Altgebäudes am Hofplan an die Stadt den Kreisverband des BRK in die Lage versetzte, Rücklagen für weitere Baumaßnahmen etwa dann in Berching zu bilden.

Für diesen großartigen Einsatz wurde Kurt Romstöck sowohl mit dem Ehrenzeichen des BRK als auch mit dem Steckkreuz ausgezeichnet

Die Mitglieder des BRK und die Vorstandschaft mit dem Vorsitzenden Herrn Bürgermeister Löhner danken Kurt Romstöck am heutigen Tag für sein großartiges Wirken beim BRK und werden ihm ein dauerhaft ehrendes Andenken bereiten.

Auch beim THW Neumarkt wird Kurt Romstöck unvergessen bleiben, wo er seit 1975 Ehrenmitglied war. Er hat sich sehr für den damals noch jungen Ortsverband engagiert und insbesondere dazu beigetragen, dass die Liegenschaft in der Gössweinstraße erworben werden konnte, indem er bei der Grundstückssuche half und die entsprechenden Kontakte vermittelt hat. Auch das THW hat ihm für seine Verdienste gedankt und seine herausragenden Leistungen mit der Verleihung des Ehrenzeichens in Silber gewürdigt. Auch die Vorstandschaft und die Mitglieder der THW Ortsgruppe Neumarkt nehmen heute Abschied von einem, dem sie viel zu verdanken haben und auch dort wird Kurt Romstöck immer präsent sein und ein ehrendes Andenken erfahren.

So wie dies in vielen anderen Vereinigungen und Verbänden sein wird, wo sich Kurt Romstöck eingebracht hat, wie etwa auch im Historischen Verein, wo er langjähriges Mitglied war und zudem fünf Jahre als Vorsitzender gewirkt hat. Gerade aus seinen vielfältigen geschichtlichen Interessen und seinem eigenen historischen Schaffen heraus war ihm dieser Verein immer eine ganz wichtige und persönliche Angelegenheit

Auch hier hat er auf die verschiedensten Weisen sein Engagement und sein Wissen mit eingebracht. Und auch der Historische Verein hat sein besonderes Engagement gewürdigt und ihm im Jahr des 100-jährigen Jubiläums die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Und auch dort wird er auf immer unvergessen bleiben, wie mir der jetzige Vorsitzende Stadtrat Rudi Bayerl stellvertretend für die Vorstandschaft und die Mitglieder versichert hat

Nicht vergessen möchte ich auch, dass Kurt Romstöck 24 Jahre im Kreistag die Interessen seiner Heimat vertreten hat und nach seinem Ausscheiden als Oberbürgermeister dort noch sechs Jahre als stellvertretender Landrat tätig gewesen war. Auch im Landkreis hat Kurt Romstöck bleibende Spuren hinterlassen und sich für die Menschen in Stadt und Landkreis eingesetzt.

Aufgrund eines so reichhaltigen Schaffens und Wirkens in Stadt und Landkreis, bei Verbänden und Vereinen ist es kein Wunder, dass Kurt Romstöck neben den Würdigungen in den Vereinen auch darüber hinaus mehrfach ausgezeichnet wurde. So wurde er beispielsweise mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland geehrt,

er hat den Bayerischen Verdienstorden erhalten, und er hat die Landkreismedaille verliehen bekommen. Auch wir als Stadt haben ihn mit der Goldenen Stadtmedaille und nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Oberbürgermeisters als Ehrenbürger der Stadt gewürdigt

Genauso wie dies übrigens die Gemeinde Sachsenburg getan hat, wo er 1993 ebenfalls Ehrenbürger wurde für seine Unterstützung beim Aufbau Ost, die er als Beauftragter für Wirtschafts- und Kommunalfragen geleistet hat.

Heute, liebe Maria, sehr geehrte Familie Romstöck ist für die Stadt und für den Landkreis Neumarkt ein Tag großer Trauer und ich habe daher Trauerbeflaggung angeordnet. Denn heute nehmen wir Abschied von einem waschechten Neumarkter, der wie kaum ein anderer für seine Heimatstadt gewirkt und diese mit seinen Leistungen bereichert hat.

Wir verneigen uns vor Kurt Romstöck und wir tun dies auch in tiefer Ehrfurcht vor seinem überaus großen Lebenswerk. Ich darf versichern, dass wir - die Bürgermeister und die Stadträte genauso wie die Mitarbeiter der Stadt ebenso wie die Freiwilligen Feuerwehren in Neumarkt Kurt Romstöck ein dauerhaftes, ehrendes Andenken bereiten werden.

Dieses ehrende Gedenken darf ich auch im Namen von Landrat Willibald Gailler und seinen Stellvertretern, im Namen der Kreisräte sowie der Bürgermeister aus dem Landkreis und den Mitarbeitern im Landratsamt bekräftigen und auch alle Vertreter von Verbänden und Vereinen mit einschließen, in denen er gewirkt und viel positives geschaffen hat, angefangen von der Sparkasse über das BRK und das THW bis hin zum Historischen Verein und der Eskadron. Wir alle werden Kurt Romstöck in guter Erinnerung bewahren als einen großen Neumarkter,

als einen Mitbürger, der mit seiner scheinbar nie enden wollenden Einsatzkraft für diese Stadt, den Landkreis und die Bürger in unserer Heimat ans Werk gegangen ist.

Ich persönlich nehme heute Abschied von einem, der mir schon früh in meiner politischen Laufbahn zum freundschaftlichen Ratgeber und Begleiter geworden ist. In zahlreichen Gesprächen, die wir miteinander geführt haben, haben wir viele Themen und Anliegen diskutiert. Selbst wenn wir einmal in der Sichtweise oder Beurteilung einer Sachlage unterschiedlicher Ansicht waren, in einem Punkt waren wir uns immer einig: welch schöne und große Aufgabe es ist, an der Gestaltung und Entwicklung unserer Heimatstadt mitwirken zu können.

Dies gilt für mich genauso wie es für Kurt Romstöck galt, der nur wenige Meter von meinem Geburtshaus entfernt in der Altstadt vor fast 92 Jahren auf die Welt gekommen war. Am Montag hat sich sein Lebensweg vollendet. Kurt Romstöck aber wird in Neumarkt unvergessen bleiben.

Ruhe in Frieden, lieber Kurt."

