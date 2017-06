Abstimmung läuft: Welches Motiv soll auf den Volksfest-Krug?

NEUMARKT - Die Abstimmung läuft: Nun dürfen die Leser der "Neumarkter Nachrichten" sowie die Besucher von nordbayern.de über das Motiv des Juravolksfest-Kruges 2017 abstimmen. Die Kanäle sind geöffnet: Bis Montag, 12.Juni 2017, ist Eure Meinung fragt.

Die ausgewählten Motive zeigen, dass das Dirndl für die jungen Volksfestbesucher eindeutig dazu gehört: Auf einem Bild hüpft oder tanzt ein Paar dem Volksfest entgegen, auf einem zweiten fährt es Karussell und auf dem dritten steht der Maßkrug mit dem Dirndl an sich im Fokus.

Acht Schülerinnen des Ostendorfer Gymnasiums hatten zuvor Entwürfe gezeichnet, aus der eine Jury nun jene drei Motive ausgewählt hat, aus denen die Bevölkerung nun ihren Favoriten wählen darf. Das Motiv mit den meisten Stimmen wird dann Mitte Juni vom Zeichenblock auf 1500 Krüge übertragen.

Die Jury hat entschieden: Das sind die drei Motive, von denen eines den Juravolksfest-Krug 2017 zieren wird. © Foto: Hubert Bösl



"Der Volksfestkrug hat eine lange Tradition in Neumarkt", berichtet Susanne Horn von der Neumarkter Lammsbräu. Letztere ist heuer für das Festbier am Juravolksfest verantwortlich und will dementsprechend auch für den passenden Steinkrug sorgen. Zwar wird aus ihm nicht direkt am Volksfest ausgeschenkt, aber als Souvenir kann man ihn kaufen.

"Es gibt tatsächlich Sammler, die seit Beginn, also seit 1985 jeden Krug zuhause haben", berichtet Susanne Horn von der Lammsbräu.Für knapp zehn Euro das Stück sind sie dann pünktlich zum Juravolksfest im August in der Tourist-Info, im Festbüro auf dem Volksfest, bei der Lammsbräu oder bei Rackl Haushaltswaren erhältlich.

