Abzocke: Gewinn gab es nicht ohne Gegenleistung

Freystädter zahlte 900 Euro per Stream-Karten - Nachforderung - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Am 18. Januar gegen 14.30 Uhr erhielt ein 63-jähriger Mann aus Freystadt einen Anruf. Ihm wurde mitgeteilt, dass er ein Auto bzw. 49.500 Euro gewonnen habe. Doch ohne Gegenleistung wollte der Anrufer ihm den Gewinn nicht auszahlen.

© dpa



Der Mann an der anderen Seite der Leitung forderte hingegen eine "Anzahlung" über 900 Euro per Stream-Karten. Was der Freystädter dann auch tat.

Danach wurde er erneut angerufen. Nun wurde ihm erklärt, dass ein Zahlendreher passiert sei. Die Gewinnsumme beträgt tatsächlich 94.000 Euro. Deswegen müsse er jetzt noch einmal 6.800 Euro bezahlen.

Dies machte der Geschädigte aber nicht, weil eine Familienangehörige die Masche durchschaute und ihm davon abrat. Der 63-Jährige wendete sich daraufhin an die Polizei.

Bayernweit wurden bereits mehrere Anzeigen mit der identischen Telefonnummer der unbekannten Person eingeleitet. Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung, sie möge auf solche Anrufe nicht reagieren und kein Geld für Stream-Karten ausgeben.

nn