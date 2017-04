"ACAB": Andenken an toten Polizisten besudelt

NEUMARKT - Jedes Mal wenn Manfred Stich von der Pelchenhofener Straße in den Faberpark geht, versetzt es dem Hauptkommissar a.D. einen Schlag in die Magengrube. Denn der kleine Weg ist seinem früheren Kollegen Bernhard Walter gewidmet, der 1996 von einem Kriminellen erschossen wurde.

Auf dem Straßenschild Bernhard-Walter-Weg ist deutlich die Schmähung „ACAB“ zu lesen — seit fast zwei Jahren schon. Foto: Foto: privat



Seit einiger Zeit ist das Schild beschmiert mit den Buchstaben ACAB, eine Abkürzung der englischen Schmähung "All Cops are Bastards" steht. Frei übersetzt bedeutet dies "alle Polizisten sind Schweine". Eine unfassbarer Vorgang, meint Stich. " Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was in den Hinterbliebenen von Bernhard Walter vorgeht, wenn sie sich so etwas ansehen müssen", sagt er.

Seit fast zwei Jahren befindet sich die Sudelei nun schon da, jetzt reicht es Stich endgültig und er hat sich mit einer E-Mail direkt an OB Thomas Thumann gewandt. "Es ist beschämend für unsere Stadt, wenn solche Beleidigungen und Verunglimpfungen so lange Bestand haben können, ohne dass sie beseitigt werden", schreibt Stich. Die E-Mail sei beim OB eingegangen, sagt Pressesprecher Franz Janka. Man werde der Sache nachgehen und das Geeignete veranlassen. Eine regelmäßige Kontrolle der Straßenschilder finde nicht statt, sei bei den vielen tausend Schildern auch nicht zu leisten. Deshalb sei man auf Hinweise angewiesen.

