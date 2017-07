Achtung Abzocke: Neue Fälle von "Chefbetrug"

NEUMARKT - Das Bayerische Landeskriminalamt warnt Unternehmen vor einem Betrugsphänomen durch gefälschte E-Mails: Beim CEO-Fraud handelt es sich um ein Betrugsphänomen, das auch unter dem Namen "Fake-President-Fraud/-Trick" oder "Chef-Masche" bekannt ist.

Die Täter gaben sich z.B. am Telefon als Chef/Geschäftsführer eines aus. Foto: De Geare



Die Täter gaben sich dabei als Chef/Geschäftsführer ("CEO"- Chief Executive Officer) eines Unternehmens, als Vorstandsmitglied, Anwalt oder als Beschäftigter einer Behörde, etwa der BaFin, aus. Sie bitten einen überweisungsberechtigten Mitarbeiter (Buchhaltung, Finanzabteilung) per E-Mail oder Telefon, eine größere fünf- bis achtstellige Summe, typischerweise für eine Unternehmensübernahme, ins Ausland zu überweisen.

Dabei setzen die Täter "Social Engineering" und "Technical Engineering" ein. Dafür nutzen sie Informationen, die Unternehmen in Wirtschaftsberichten, im Handelsregister, auf ihrer Homepage oder in Werbebroschüren veröffentlichen. Die Täter legen ihr Augenmerk insbesondere auf Angaben zu Geschäftspartnern und künftigen Investments.

Erfundene Rechnungen

In einer Variante übersenden Betrüger auch frei erfundene Rechnungen angeblicher Geschäftspartner per E-Mail an Mitarbeiter der Buchhaltung. Die E-Mail-Adressen des Absenders sehen auf den ersten Blick genauso aus wie die echte Adresse des Geschäftsführers.

Im Rahmen eines bayerischen Ermittlungsverfahrens konnten mehr als 10.000 E-Mail- Adressen potentieller Opfer festgestellt werden, mehr als 1000 E-Mail-Adressen bayerischer Firmen.

An die potentiellen Opfer in Bayern hat das LKA schon einen Warnhinweis verschickt. Betroffen sind vor allem Autohäuser und -werkstätten, Sportvereine, Kulturorganisationen, Handwerksbetriebe, soziale Einrichtungen, Logistikunternehmen, Reisebüros, Steuerkanzleien und Makler.

Bei ungewöhnlichen Zahlungsanweisungen sollten die Mitarbeiter keine Zahlung veranlassen, sondern die E-Mails auf Absenderadresse und korrekte Schreibweise überprüfen, dann Zahlungsaufforderungen über Rückruf oder schriftliche Rückfrage beim genannten Auftraggeber verifizieren, dazu aber die selbst gespeicherte Mailadresse oder Telefonnummer benutzen. Weiter sollten Mitarbeiter ihren Vorgesetzten informieren. Das LKA rät auch, die Informationen im Blick zu behalten, die über die Firma öffentlich zugänglich sind.

Bei Auffälligkeiten und Fragen können sich Betroffene an die PI Neumarkt wenden, Telefon (0 91 81) 4 88 50, oder an das Bayerische Landeskriminalamt, Sachgebiet 625, Telefon (089) 12 12-0.

