Achtung, das Wild wechselt!

NEUMARKT - Vorsicht, Wildwechsel: Nach Einbruch der Dunkelheit haben sich am Wochenende einige Wildunfälle im Landkreis ereignet.

Am Wochenende starben im Landkreis Neumarkt mehrere Rehe bei Wildunfällen. © dpa/Ruth Schreiver



Am Freitagabend erfasste ein Toyota auf der B 299 kurz vor dem Bahnübergang bei Sengenthal ein Reh. Das Tier überlebte die Kollision nicht und verstarb. Nahe Postbauer-Heng überfuhr fast zur gleichen Zeit eine 22-jährige BMW-Fahrerin bei der Bahnbrücke an der Ezelsdorfer Straße einen Hasen.

Ein 55-jähriger Fahrer befuhr in einem Fiat die NM 22 von Freihausen in Richtung Pirkach. Rund 200 Meter vor Körndlhof stieß er mit einem Reh zusammen. Das Wild verstarb an der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Einer 31-jährigen Fiat-Fahrerin, die von Kleinalfalterbach in Richtung B 8 unterwegs war, lief gleich eine ganze Gruppe Rehe ins Fahrzeug. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Tiere liefen weiter. Am späten Samstagabend kreuzte ein Reh auf der Staatsstraße bei Wettenhofen den Volkswagen eines 36-Jährigen. Das Tier überlebte den Zusammenstoß und lief in ein nahegelegenes Maisfeld.

