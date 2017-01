Achtung: Eisflächen tragen meist noch nicht

NEUMARKT - Der Frost in den vergangenen Tagen hat einige Teiche, kleinere Seen sowie Stücke des Alten Kanals bereits zufrieren lassen. Aber Vorsicht: Die verführerischen Eisflächen sind trügerisch und noch nicht tragfähig, warnen DLRG und Wasserwacht.

Warnung vor dem Ernstfall: Bis die Eisflächen in und um Neumarkt sicher betreten werden können, sind noch einige Tage Frost nötig. © Klaus-Dieter Schreiter



Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) rät jetzt dringend zur Vorsicht und gibt Tipps für die Sicherheit. Wichtig ist es, erst viele Tage mit starkem Nachtfrost abzuwarten, bevor man eine Eisfläche betritt. Bei Seen sollte die Eisdecke mindestens 15 Zentimeter stark sein, damit das Eis betreten werden kann.

Und trotz einer vermeintlich dicken Eisschicht können an verschiedenen Stellen Gefahren lauern: An bewachsenen Uferstellen und über fließendem Wasser wächst die Eisschicht langsamer als auf stehendem. Obendrein ist das Eis durch Quellen im See, die Strömungen unter der Eisfläche verursachen, sowie Zu- und Abflüsse niemals gleichmäßig dick, warnt die Wasserwacht Neumarkt.

Dunkle Stellen im Eis bedeuten eine besonders dünne Eisschicht. Eine Schneeschicht auf dem Eis verhindert zusätzlich das Anwachsen der Eisschicht. Ein Knistern oder Knacken beim Betreten der Eisschicht ist ein letzter Hinweis dafür, dass die Tragkraft des Eises nicht ausreicht.

Die DLRG geht davon aus, dass vor allem viele Flüchtlinge in Bayern keinerlei Vorstellung von zugefrorenen Gewässern und deren Gefahren hat. Deshalb appelliert die DLRG an die Bevölkerung: An zugefrorenen Gewässern brauchen Flüchtlinge unsere besondere Achtsamkeit.

Denn wenn eine Person ins Eis einmal eingebrochen ist, wird es schnell kritisch, berichtet die Wasserwach-Ortsgruppe Neumarkt, die erst kürzlich den Ernstfall bei einer Übung am Kanalhafen in Neumarkt trainiert hat: „Aufgrund der niedrigen Wassertemperaturen verliert ein Mensch der eingebrochen ist, innerhalb kurzer Zeit das Bewusstsein und läuft Gefahr zu ertrinken“, erklärt Roland Kuß, Technischer Leiter der Ortsgruppe Neumarkt.

Deshalb muss im Ernstfall schnell gehandelt werden – bei allen Beteiligten.

Was ist sonst zu tun, wenn jemand ins Eis einbricht?

Zunächst sollte man laut um Hilfe rufen ; Ersthelfer sollten sofort den Notruf 112 absetzen.

; Ersthelfer sollten sofort den Notruf 112 absetzen. Der Verunglückte sollte sich nicht mehr als nötig bewegen , um so wenig Körperwärme wie möglich zu verlieren.

, um so wenig Körperwärme wie möglich zu verlieren. Bei einer dünnen Eisdecke kann man versuchen das Eis soweit abzubrechen, bis es wieder trägt .

. Dann in Bauch- oder Rückenlage flach auf das Eis hochziehen und auf dem Bauch zum Ufer kriechen . (Durch die Verteilung des Körpergewichts auf eine größere Fläche vermeidet man ein weiteres Einbrechen.)

. (Durch die Verteilung des Körpergewichts auf eine größere Fläche vermeidet man ein weiteres Einbrechen.) Wird man als Passant auf eine eingebrochene Person aufmerksam, sollte diese beruhigt und unter Hilfenahme eines Astes, einer Leine oder eines ähnlichen Gegenstandes gesichert, bzw. gerettet werden.

auf eine eingebrochene Person aufmerksam, sollte diese und unter Hilfenahme eines Astes, einer Leine oder eines ähnlichen Gegenstandes gesichert, bzw. gerettet werden. Wer sich zum Retten selbst auf das Eis begibt, darf auf keinen Fall stehend, sondern nur liegend auf die Eisfläche robben . Sonst besteht die Gefahr, selbst einzubrechen. "Außerdem sollte man dem Eingebrochenen niemals die Hand reichen , da sonst der Ersthelfer selbst zum Opfer wird“, so die Wasserwachtler.

. Sonst besteht die Gefahr, selbst einzubrechen. "Außerdem sollte man , da sonst der Ersthelfer selbst zum Opfer wird“, so die Wasserwachtler. Ist man als Ersthelfer gezwungen, ins eisige Wasser zu springen, muss der Retter zwingend von einer dritten Person mit einem Seil gesichert sein, um nicht unter die Eisschicht zu rutschen.

sein, um nicht unter die Eisschicht zu rutschen. Nach der Rettung sollte der Betroffene die n asse Kleidung ausziehen und in trockene Decken oder Mäntel gepackt werden.

sollte der Betroffene die n und in gepackt werden. Ist die Person bewusstlos und hat keine normale Atmung, sollte man mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen (30x drücken, 2x beatmen).

"Noch besser aber ist es, unsichere Eisflächen gar nicht erst zu betreten und damit Unfälle zu vermeiden", sind sich DLRG und Wasserwacht einig.

