ADFC kritisiert Ampelschaltung vor dem Obi-Kreisel

Fußgänger und Radler werden an Obi-Kreuzung ausgebremst - Aber auch Autofahrer klagen laut - vor 6 Stunden

NEUMARKT - Wurden bei der neuen Ampelanlage an der Obi-Kreuzung Fußgänger und Radfahrer vergessen? Denn während der motorisierte Verkehr automatisch abwechselnd freie Fahrt erhält, werden die anderen durch eine „Bettelampel“ ausgebremst. Autofajhrer sehen das anders: Auch sie stehen nun im Stau statt wie früher flott über die Ampel zu kommen, klagen viele.

Durch die neue Ampelschaltung staut sich der Verkehr oft bis rund um den OBI-Kreisel. © Etzold



Durch die neue Ampelschaltung staut sich der Verkehr oft bis rund um den OBI-Kreisel. Foto: Etzold



Darauf weist ADFC-Vorstandsmitglied Jürgen Hübner hin in einem Brief an die „Verantwortlichen für den Straßenverkehr in Neumarkt“. Die Freystädter Straße sei eine der Hauptverkehrsachsen in die Neumarkter Innenstadt und werde gleichermaßen von allen Verkehrsteilnehmern genutzt.

An der neuen Lichtzeichenanlage auf der „Obi-Kreuzung“ müssen aber neuerdings Radler und zu Fußgänger „Grün“ per Drucktaste anfordern, während der motorisierte Verkehr aber automatisch abwechselnd freie Fahrt erhält.

Sicherheit zu Lasten der Radler?

Der Allgemeine Deutscher Fahrrad-Club ADFC sieht hierin eine Benachteiligung des nicht motorisierten Verkehrs, obwohl im Generalverkehrsplan der Stadt Neumarkt die Gleichbehandlung aller Verkehrsteilnehmer festgeschrieben ist. „Die angestrebte erhöhte Sicherheit an dieser Kreuzung darf nicht zu Lasten der Rad Fahrenden und der zu Fuß Gehenden erfolgen“, schreibt Hübner.

Der ADFC fordert, Radlern und Fußgängern automatisch parallel zum motorisierten Verkehr die Überquerung der Kreuzung zu ermöglichen. „Eine fahrradfreundliche Stadt, die Mitglied im Klimabündnis ist und sich dem Klimaschutz verschrieben hat, sollte nicht die umweltfreundlichsten Verkehrsteilnehmer ausbremsen“, meint Hübner.

Was der ADFC für Radler und Fußgänger fordert, fordert so mancher Autofahrer aber auch für sich: Durch die neue Ampelschaltung brauche er doppelt solange wie früher, um an seinen Arbeitsplatz in der Stadt zu kommen, sagt ein Bürger. Er moniert, dass abwechselnd die vier Äste bedient werden - und das führe zu Stau. Der geht in den Hauptverkehrszeiten oft über den Obi-Kreisel Richtung Stauf hinaus, auch in den einmündenden Ästen steht der Verkehr still. "Das hat bisher funktioniert - wie kann man das so umstellen", fragt der Autofahrer leicht genervt.

hoe/nn