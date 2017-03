Adler machen den Finaleinzug perfekt

NEUMARKT - Die Neumarkt Eagles haben die zweite Playoff-Partie gegen die IceBreakers Hockey mit 5:3 gewonnen und stehen somit im Finale der DNHL 4 am 8. April gegen die Hurricans Nürnberg.

Die Adler konnten das Playoff-Spiel gegen die IceBreakers mit 5:3 gewinnen und somit vorzeitig in das Finale einziehen. Foto: Foto: Wastl (oh)



Spiel eins hatten die Adler knapp gewonnen. Beim Rückspiel in Nürnberg gaben die Männer um Spielertrainer Martin Steinbach gleich zu Beginn den Ton an. In der siebten Minute der ersten Torerfolg: Lucas Schwab netzte einen Abpraller ein. Schwab erzielte mit einem platzierten Handgelenkschuss aus das zweite Tor des Abends. Adlerstürmer Christian Lichtneckert erhöhte auf 3:0.

Danach wurde das Spiel immer ruppiger, mit harten Checks, je einer Spieldauerdisziplinarstrafe auf beiden Seiten und vielen Zeitstrafen. Im letzten Drittel verkürzten die IceBreakers auf 1:3, bevor Bernhard Maier mit einem gezielten Schuss in den Winkel den alten Abstand wieder herstellte. Nur zwei Minuten später erzielten die IceBreaker zwar das nächste Tor, doch postwendend erhöhte Jochen Hetzenecker auf 5:2. Kurz vor Schluss traf der Gegner noch einmal.

