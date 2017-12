Advent, Advent: Hilfe, es brennt!

NEUMARKT - Nun brennen in vielen Häusern die Kerzen am Adventskranz. Dies steigert sich bis zum Heiligen Abend, wenn auch noch die flackernden Kerzen des Christbaums hinzukommen. Doch damit steigt auch die Gefahr eines Brandes. Leichtsinniger oder unsachgemäßer Umgang mit offenem Feuer ist oft die Ursache dafür. Damit die stimmungsvolle Atmosphäre der Vorweihnachtszeit nicht leidet, appelliert Kriminaloberkommissar Dietmar Winterberg vom Polizeipräsidium Oberpfalz, einige Verhaltensmaßregeln zu beachten.

Idyllisch: Brennende Kerzen gehören für viele zu Advent und Weihnachten dazu. Das richtige Handhaben ist wichtig. © Karl-Josef Hildenbrand (dpa)



Herr Winterberg, was ist die wichtigste Regel?

Dietmar Winterberg: Über allem steht: Brennende Kerzen und offenes Feuer dürfen niemals unbeaufsichtigt sein! Adventskränze oder Gestecke sollen auf feuerfesten Unterlagen stehen, verwendete Kerzenhalter dürfen nicht aus brennbarem Material sein. Und die Kerzen sollten nicht zu weit abbrennen. Sie sollen gut zu befestigen sein und aus nicht tropfendem Wachs bestehen. Man soll sich zudem vergewissern, dass alle auch gänzlich gelöscht sind.



Wo soll der Christbaum stehen?

Winterberg: Sicher in einem geeigneten Ständer mit Wasser. Und nicht zu nah an Heizungen, denn die warme Luft trocknet die Nadelbäume noch schneller aus. Wichtig ist, dass der Baum ausreichenden Abstand zu brennbaren Stoffen wie Vorhängen und Teppichen hat. Egal ob beim Chrstbaum oder dem Adventskranz: Bei offenem Feuer empfiehlt es sich, einen mit Wasser gefüllten Eimer in greifbarer Nähe bereitzustellen.



Manche hängen sogar Sternwerfer an den Weihnachtsbaum.

Winterberg: Sternwerfer gehören nicht an den Baum. Dort hängen meist lackiertes und glitzerndes Dekorationsmaterial, und dieses kann einen möglichen Brandverlauf beschleunigen.

