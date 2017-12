Adventsmusik mit der Eppelein-Kapelle in Heng

Bläser geben am Freitag, 15. Dezember, in der Jakobuskirche ein Konzert - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Die Blaskapelle Eppelein lädt zu ihrer „kleinen Adventsmusik“ am Freitag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr in die Jakobuskirche in Heng ein. Die Blaskapelle Eppelein möchte ihre Zuhörer aus der Hektik entführen.

Die Blaskapelle Eppelein kommt nach Heng. © Tibor Farkas



Stattdessen wollen sie ihnen eine Stunde der Besinnlichkeit bei weihnachtlichen Klängen, Gesang und Geschichten schenken. Der Eintritt ist wieder frei.

Nach dem Konzert ist, wie auch in den vergangenen Jahren, neben der Jakobuskirche für Glühwein und Lebkuchen gesorgt. Das Konzert ist auch der Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten „950 Jahre St. Jakobus-Kirche in Heng“, die 2018 begangen werden.