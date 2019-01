Adventssingen in Plankstetten

Zuhörer in der Benediktinerabtei spendeten 1562 Euro für die Bolivienhilfe Berching - vor 1 Stunde

BERCHING/PLANKSTETTEN - Das "Plankstettener Adventssingen" hilft Menschen in Not in Bolivien. Der Erlös aus Spenden in Höhe von 1562 Euro wurde nach dem Konzert durch Pater Godehard Schuster und der Leiterin des Blanka-Chors Theresia Netter an Matthias Neumeier, den Vorsitzenden der Bolivienhilfe Berching, übergeben.

Pater Godehard Schuster und Theresia Netter übergeben den Erlös von 1562 Euro an Matthias Neumeier von der Bolivienhilfe Berching. © Foto: Bolivienhilfe



Beim Adventssingen in Plankstetten war die Abteikirche bis zum letzten Platz gefüllt, und die vielen Besucher sollten nicht enttäuscht werden. Pater Godehard Schuster führte gekonnt durch das Programm des Adventssingens.

Die adventliche Stunde in der Abteikirche eröffnete das 2005 gegründete Jugendorchester Beilngries unter der Leitung von Regina Hausner mit dem Stück "Barocco". Der Plankstettener Kirchenchor sang das Lied "Tochter Zion". Es folgten weihnachtliche Weisen, interpretiert von der Singgruppe Oening-Raitenbuch wie zum Beispiel "Staad, staad, heut ist Advent". Anschließend sangen die "Lenza Moila", die Geburt Jesu erwartend, "Ach, wann kommen jene Stunden".

Beim Lied "Wenn ma oklopfan" des Plankstettener Blanka-Chors, geleitet von der Fribertshofener Lehrerin a. D. Theresia Netter, begaben sich die Kinder Kilian Daum und Milena Thumann auf Herbergssuche. Neben dem Jugendblasorchester Beilngries und dem Jugendchor Kevenhüll sorgten die Singgruppe Oening-Raitenbuch und das Duo Claudia und Ralf Muth aus Plankstetten für festliche Stimmung in der mit vielen flackernden Kerzen illuminierten Basilika der Ordensgemeinschaft der Benediktiner.

