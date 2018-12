Adventsstimmung in Deining

DEINING - Zum 22. Mal gibt es heuer den Weihnachtsmarkt in Deining. Der öffnet seine Pforten am Rathausplatz am Samstag 15. Dezember, um 18 Uhr.

Zum 22. Mal gibt es heuer den Weihnachtsmarkt Deining. © Archivfoto: Werner Sturm



Immer am dritten Adventswochenende kommt das Christkind nach Deining, heuer schlüpft Vanessa Gottschalk in diese Rolle, um den romantischen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz zu eröffnen. "Zündet an das Licht der Kerzen, horcht ganz still in eure Herzen. Lasst Weihnachten werden überall, nicht nur in Bethlehem im Stall."

Mit einem traditionellen Prolog eröffnet das Christkind die Budenstadt, das festliche Treiben und die Krippenausstellung im Pfarrheim.

Bereits um 17 Uhr findet die Vorabendmesse in der Pfarrkirche St. Willibald statt. Auf dem Platz vor dem Rathaus werden Lichtgirlanden weihnachtliche Stimmung verbreiten. Festlich geschmückte Buden reihen sich in der guten Stube von Deining aneinander. In diesem einladenden Ambiente verkündet das Christkind seine Weihnachtsbotschaft. Der Kirchenchor singt weihnachtliche Lieder.

Der SPD-Ortsverein hat wie in all den Jahren zuvor die Organisation des Weihnachtsmarktes übernommen. Auf die Besucher warten besinnliche und erholsame Stunden in festlich geschmückten Ambiente. Über den Ständen liegt der Duft von Feuerzangenbowle, Glühwein, Kinderpunsch und Bratwürsten. Lebkuchen, Plätzchen und viele weitere kulinarische Angebote laden zum Verweilen ein.

Das umfangreiche Sortiment an liebevoll gebastelten Weihnachtsgeschenken an den Ständen umfasst zum Beispiel wärmende Stricksachen, Schmuck, handgefertigte Dekorationsartikel, Geschenke aus Holz, Stoff und Filz, festliche Kerzen und Christbaumschmuck.

Lichter in der Abenddämmerung erwärmen die Herzen und bei all dem Rummel kommt auch wieder der soziale Zweck nicht zu kurz. Um 22 Uhr schließt der Weihnachtsmarkt seine Pforten.

Am Sonntag, 16. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt um 14 Uhr. Die Mädchen und Buben des Deininger St. Josef-Kindergartens singen Weihnachtslieder und das Christkind verteilt an alle Kinder kleine Geschenke. Die Musikanten der Blaskapelle erfreuen die Herzen mit weihnachtlichen Weisen. Im Rathaus richtet die Frauenunion eine Kinderbetreuung mit Kasperltheater ein. Um 20 Uhr ist der Weihnachtsmarkt dann zu ende.

Im Pfarrheim ist an beiden Tagen eine Krippenausstellung der CSU-Ortsverbände in der Gemeinde. Die meisten der ausgestellten Krippen stammen dabei aus der Region und dürften wieder große Bewunderung erfahren.

