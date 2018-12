Akku explodierte in der Hosentasche

AMBERG - Ein explodierter Akku hat in Amberg einen Autounfall ausgelöst. Der Fahrer erlitt schwere Brandverletzungen.

Die Hose des Verletzten: In der Tasche war der Akku explodiert. Foto: Polizeiinspektion Amberg



Am Donnerstagmittag fuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Pkw in der "Theatergarage" in Richtung Ausfahrt. Er hatte zwei Ersatzakkus für eine E-Zigarette in der linken Hosentasche einstecken. Einer der Akkus geriet aus ungeklärter Ursache unvermittelt in Brand bzw. explodierte noch in der Hosentasche des Mannes, bevor er reagieren konnte.

Die Hose und auch die Jacke fingen sofort Feuer, das auf den Sicherheitsgurt und sogar den Fahrersitz übergriff. Der 32-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr mit Schrittgeschwindigkeit gegen ein geparktes Auto. Mit Hilfe seiner 31-jährigen Beifahrerin gelang es ihm, das Feuer zu löschen.

Die ortskundige Begleiterin fuhr den Verletzten sofort in die Notaufnahme des Klinikums Amberg, wo er erstversorgt wurde und später aufgrund der erlittenen Verbrennungen in eine Fachklinik verlegt werden musste.

Die ermittelnden Beamten gehen von einem technischen Defekt als Unfallursache aus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden von ca. 2000 Euro.

