Aktenzeichen XY: Hinweise auf verschwundene Malina?

REGENSBURG - Wo ist Malina Klaar? Die Kripo Regensburg hofft auf neue Hinweise nach Ausstrahlung des Falles der verschwundenen Regensburger Studentin in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY.

"Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, Malina noch lebend zu finden", sagte Kripo-Mann Christl im TV.



"Ein aktueller, besorgniserregender Fall aus Regensburg", sagte Moderator Rudi Cerne. Auf einem Luftbild war der letzte bekannte Weg der Studentin eingezeichnet, die am 19. März eine Techno-Party in der "Alten Mälzerei" in Regensburg besucht hatte. Cerne schilderte das letzte Telefonat mit ihrer WG-Mitbewohnerin und die bisher ergebnislose Suche der Polizei.

"Die Hinweise sind nicht so konkret, dass wir in eine Richtung ermitteln können", sagte Heinrich Christl von der Kripo Regensburg. "Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, Malina noch lebend zu finden."

Vermisste Malina: 51.000 Euro Belohnung für Hinweise

Christl wies auf den Medienupload hin, den die Kripo Regensburg auf der Internetseite der Bayerischen Polizei eingerichtet hat. Der Ermittler bat darum, Fotos, Videos und andere Mediendateien von der Veranstaltung "Pink Haus Rave – Doppeldecker mit Doppelschepper" in der "Alten Mälzerei" in der Regensburger Galgenbergstraße hochzuladen. Die Polizei vermutet, dass bei der Veranstaltung auch Personen von weiter außerhalb Regensburgs zu Gast waren. Diese, so hofft die Kripo, konnten durch Aktenzeichen XY erreicht werden.

Die Kripo Regensburg bittet Teilnehmer der Veranstaltung, den Medienupload "intensiv zu nutzen" - das ist übrigens mit ausführlicher Beschreibung der Dateien und anonym möglich. Es sei "nicht auszuschließen", dass sich aus dem Material ein entscheidender Hinweis ergeben kann.

Die vollständige Sendung kann in der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

Nach wie vor bitten die Ermittler um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 0941/506-2888.

