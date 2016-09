Aktiv werden in der Natur rund ums Lengenbachtal

SV Höhenberg und AOK-Krankenkasse wollen Outdoor-Aktiv-Gruppe ins Leben rufen - vor 52 Minuten

NEUMARKT - Ganz nah an Neumarkt und trotzdem idyllisch gelegen ist das Lengenbachtal. Von Spaziergängern und Outdoorsportlern wird es gerne genutzt, auch drei Pfade des AOKparcours führen hindurch. Jetzt will die Krankenkasse gemeinsam mit dem SV Höhenberg eine Outdoor-Aktiv-Gruppe ins Leben rufen.

OB Thomas Thumann, Michael Hollweck (SV Höhenberg), Silvia Alzinger und Gerhard Lindner (beide AOK) zeigen, was im Lengenbachtal Outdoor möglich ist. © Foto: André De Geare



OB Thomas Thumann, Michael Hollweck (SV Höhenberg), Silvia Alzinger und Gerhard Lindner (beide AOK) zeigen, was im Lengenbachtal Outdoor möglich ist. Foto: Foto: André De Geare



Seit 2007 gibt es die drei AOKparcours schon, die Stadt kümmert sich um den Unterhalt der Routen. Auf unterschiedlich langen Wegen, die alle am Wanderparkplatz bei Höhenberg starten, kann man seine Fitness trainieren. An einigen Orten gibt es Tafeln mit besonderen Übungen. Am 20. September veranstaltet die AOK wieder ihren Fitness-Test, wo man beim gemeinsamen Walken auf dem Parcours vergleichen kann, wie fit man ist. Die Aktion findet von 17 bis 19 Uhr statt. Ein Trainer, der die Tests abnimmt ist vor Ort.

Mitmachen ohne Mitgliedschaft

Diesen Termin möchte der SV Höhenberg nutzen, um eine Outdoor-Aktiv-Gruppe aus der Taufe zu heben, die sich regelmäßig zu Outdoor-Aktivitäten rund ums Lengenbachtal trifft.

Dazu muss man nicht zwingend Mitglied des SV Höhenberg werden, wie der Vorsitzende Michael Hollweck erklärt. Die Gruppe könne unter dem Dach des Vereins ihre Aktivitäten selbst organisieren. Dazu will er am kommenden Dienstag einen Fragebogen austeilen, auf dem die Interessenten ankreuzen können, welche Aktivitäten sie interessieren. Vorstellen könnte er sich "alles was vor der Tür des SV Höhenberg möglich ist." Und das ist eine ganze Menge. Neben Wandern, Walken, Laufen und Radfahren im Sommer stehen auf dem Fragebogen für den Winter auch Sportarten wie Langlauf, Schneewandern oder Eisstockschießen.

Das könne man zum Beispiel auf der Eisfläche des Regenrückhaltebeckens kurz unterhalb des Parkplatzes tun. Loipen werden bei genügend Schnee auf der Jurahöhe vom Ski-Club Voggenthal gespurt. Die Aktivitäten sollen nicht zwingend zu einem festen Zeitpunkt stattfinden, sondern könnten auch kurzfristig über WhatsApp-Gruppen verabredet werden — zwangloser als das in einem Verein mit festen Trainingszeiten der Fall ist.

vb