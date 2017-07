Aktivtag im Neumarkter Freibad

Aquafitness und Gewinnspiele lockten in und ans Becken - vor 30 Minuten

NEUMARKT - Wie schon im vergangenen Jahr hatten die AOK Neumarkt und ihre Partner beim „Aktivtag“ im Neumarkter Freibad ein bisschen Pech mit dem Wetter. Doch am Sonntagmittag spitzte dann immer wieder einmal die Sonne hervor.

Aqua-Jogging-Schnupperkurse im Neumarkter Freibad: Susanna Brand lud zum Mitmachen in den Sprungbereich des großen Beckens. © Andre De Geare



Aqua-Jogging-Schnupperkurse im Neumarkter Freibad: Susanna Brand lud zum Mitmachen in den Sprungbereich des großen Beckens. Foto: Andre De Geare



Und schon die beiden Aqua-Fitness-Schnupperkurse am Vormittag, geleitet von Andrea Wittmann vom Reha-Vital-Center Sossau, waren gut besucht. Am Mittag lud dann Susanna Brand zum Mitmachen in den Sprungbereich des großen Beckens ein.

Die Wasserwacht nahm Schwimmabzeichen ab, bei Erfolg winkten AOK-Versicherten 400 Punkte im Prämienprogramm. Die Gesundheitskasse und die NM Vital-Apotheke lockten an Ständen mit Gewinnspielen.