Aktivtag lockt zum Joggen durchs Schwimmbecken

Am Sonntag, 23. Juli, gibt es im Neumarkter Freibad Infos und Anregungen zu mehr Fitness und Gesundheit - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Sonntag, 23. Juli, zwischen zehn und 16 Uhr lädt die AOK zu einem Aktivtag im Neumarkter Freibad ein.

Wer bei diesen bunten Schwimmnudeln nicht Lust auf eine Fitnesseinheit im Erlebnisbecken bekommt, muss ein Freibadmuffel sein. © Foto: André De Geare



Wer bei diesen bunten Schwimmnudeln nicht Lust auf eine Fitnesseinheit im Erlebnisbecken bekommt, muss ein Freibadmuffel sein. Foto: Foto: André De Geare



So bietet die BRK Wasserwacht an diesem Tag für jedermann die Möglichkeit, ein Schwimmabzeichen abzulegen. Angefangen beim Seepferdchen bis hin zum Goldenen Schwimmabzeichen, wo die Anforderungen etwas höher sind. Für AOK-Mitglieder ist dies doppelt interessant, denn dafür gibt es 400 Punkte im Gesundheitsprogramm der Krankenkasse.

Im tiefen Becken kann man nicht nur schwimmen, sondern auch Joggen. Wie das geht, zeigt Susanna Brand um 13 und 13.30 Uhr bei einem Mitmachkurs. Bereits um 11 und 11.30 Uhr gibt Andrea Wittmann vom Reha- & Vital-Center Sossau Fitnesstipps im Erlebnisbecken. Dort können sich die Besucher bei "Aqua Boxen" und "Aqua Dynamic" austoben.

Auch diese Kurse sind übrigens auch als Präventionsangebote im Gesundheitsprogramm der AOK im Angebot. Die Kasse arbeitet schon seit fast 30 Jahren mit dem Freibad zusammen, das erste Mal als 1988 das Erlebnisbecken noch ganz neu war.

Glücksrad und Sonnencreme

Ein Bad kann man bekanntlich nicht nur im Wasser, sondern auch in der Sonne nehmen. Deshalb bietet ein Team der NM-Vital-Apotheke an einem Informationsstand eine Beratung zum Thema Hautschutz und Sonnenallergie an. Abgerundet wird dies durch ein Quiz der AOK zum Sonnenschutz und einem Glücksrad.

Im letzten Jahr war der Aktivtag buchstäblich vom Winde verweht und wegen schlechten Wetters verschoben worden. Ein Ausweichtermin hat man trotzdem nicht festgelegt. "Heuer wird es nicht regnen und es weht auch kein stürmischer Wind", verspricht Olga Frank, die Stellvertreterin des AOK-Direktors in Neumarkt.

ZDas genaue Programm für den Aktivtag gibt es im Freibad oder im Internet

www.aok-neumarkt.de

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail