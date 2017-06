Albertshofen: Hunderte Jungbäume totgespritzt

VELBURG/ALBERTSHOFEN - Über 500 junge Douglasien starben ab, weil Unbekannte die Bäume mit Pflanzenschutzmittel behandelt hatten. Der Waldbesitzer hat nun die Arbeit und den Schaden.

Von den bis zu 600 jungen Douglasien ist so gut wie nichts mehr übrig. Die Bäume starben in Wäldern bei Albertshofen ab, nachdem sie von Unbekannten mit Pflanzenschutzmittel behandelt wurden. © Hagen Gerullis



Im Zeitraum zwischen 2. und 20. Juni bespritzten bislang unbekannte Täter in drei Waldstücken bei Albertshofen rund 500 bis 600 junge, teilweise frisch gepflanzte Douglasien mit Pflanzenschutzmittel, so dass diese abstarben. Dem Waldbesitzer entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Parsberg, Tel.: 09492/9411-0, in Verbindung zu setzen.



