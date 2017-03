Alexander Nißlbeck bei DM auf neuntem Rang

NEUMARKT - Ende gut, alles gut: Zum Saisonhöhepunkt, der deutschen Meisterschaft in Hof, zeigten die Neumarkter Bogenschützen nochmals ansprechende Leistungen, auch wenn sie mit der Titelvergabe diesmal nichts zu tun hatten. Alexander Nißlbeck wurde Neunter, Norbert Franz und Erik Kohler platzierten sich im Mittelfeld.

Erik Kohler, Norbert Franz und Alexander Nißlbeck. © Foto: lor



In der Hofer Freiheitshalle boten die Schützen des ATSV Oberkotzau den 500 besten deutschen Bogenschützen hervorragende Organisation und wurden auch mit großem Zuschauerinteresse belohnt.

Von den Neumarkter Bogenschützen waren diesmal drei Starter dabei. Erik Kohler war der Jüngste. Der 17-jährige Deininger startete bei seiner dritten deutschen Meisterschaft in der Jugendklasse. Er hat eine wechselhafte Saison hinter sich: Während er aufgrund seiner tollen Leistungen ins Regionalliga-Team der Neumarkter aufstieg und gleich zur festen Stütze über die ganze Saison wurde, so lief es in der Meisterschaftsrunde nach furiosem Start nicht mehr so gut.

Erik Kohler qualifizierte sich dennoch sicher für die nationale Meisterschaft. Mit 526 Ringen belegte er Platz 39 – doch der trainingsfleißige Nachwuchsschütze nimmt es sportlich und will in der kommenden Freiluftsaison wieder voll angreifen.

Auch für Alexander Nißlbeck hat die Saison zwei Gesichter: Er wurde von Coach Roland Wexler wegen seiner sehr guten Leistungen in das Team der 1. Bundesliga berufen und zeigte hier wirklich hervorragende Ergebnisse, wurde gleich an allen Wettkampftagen fast durchgehend eingesetzt. In der Meisterschaftsrunde lief es für den 17-Jährigen aus Schwarzach zu Beginn sehr gut, bevor er eine kleine Talsohle durchschritt.

Zur DM hin lief es aber mit intensivem Training bei Alexander Nißlbeck wieder besser und so zeigte er in Hof eine gute Leistung. Er kämpfte sich unter den 34 Startern der Juniorenklasse immer weiter nach vorne und wurde am Ende mit 555 Ringen und Platz neun belohnt.

Norbert Franz war der Dritte im Neumarkter Bunde. In der Altersklasse hatte auch er es mit 50 Konkurrenten zu tun. Nachdem er in den vergangenen Jahren immer zum Favoritenkreis zu zählen war, konnte er diesmal dieser Rolle nicht ganz gerecht werden. Die Saison war auch für ihn als Bundesligaschütze anstrengend und lang, am Ende hatte er einfach nicht mehr die Form, um um den deutschen Meistertitel mitzukämpfen. Platz 23 sprang für Franz heraus, eine mehr als ehrenwerte Leistung in diesem erlesenen Starterfeld.

