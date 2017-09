Alexandra Hiltl erhält den Atelierförderpreis des Kunstkreises Jura

NEUMARKT - Eine Nacht durfte sie die freudige Nachricht überschlafen, dann stand Alexandra Hiltl vor ihren beiden Preis-Bildern im Reitstadel Rede und Antwort: "Ich freue mich sehr, und eine Anerkennung ist immer schön!" Denn sie hat den "Atelierförderpreis" des Kunstkreises Jura bekommen.

Alexandra Hiltl ist die Trägerin des Atelierförderpreises des Kunstkreises Jura. Die Neumarkter Künstlerin und Kunsterzieherin beschäftigt sich in ihren Werken vor allem mit dem menschlichen Körper. © Foto: Günter Distler



Der Kunstkreis-Vorsitzende Thomas Herrmann hatte die Entscheidung der Jury und die ersten Glückwünsche telefonisch durchgegeben. Dann gab Alexandra Hiltl Auskunft darüber, ob sie denn überhaupt noch eine "Förderung" braucht. Denn die Neumarkter Künstlerin und Kunsterzieherin mit Studium in München ist weit über den Kunstkreis hinaus inzwischen eine bekannte Kunst-Größe: viele Ausstellungen, schöne Kataloge, Kunden überall – prominent.

Was ihr der mit 500 Euro dotierte Atelierförderpreis aber wahrscheinlich auch nicht verschaffen kann, das ist "mehr Zeit, mehr Muße, mich auf meine künstlerischen Ideen noch mehr einzulassen". Oder gar auf einen Künstler-Austausch, wie ihn das Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf organisiert.

Ihren Bildern merkt man die Doppelbelastung durch Beruf, Familie mit zwei Kindern nicht an. Denn Alexandra Hiltl hat im Grunde schon seit ihrem Studium verschiedene parallele Stränge von Motiven und Materialien entwickelt. Mit den prämierten Bildern "Schneemond" und "Dunkelfeld" dominiert zurzeit das Aktmalen – sonst sind es die Blumen- und Blütenbilder oder die "Schwimmer" mit ihrer attraktiven Mischung von Acryl und Öl.

Vorherrschend wird eine dieser Schaffenslinien ohne erkennbaren Grund — wie jetzt diese großformatigen Arbeiten mit einer Formensprache, die Hiltl in ihrem "Bildgedächtnis" seit langem bewahrt und aus der sie schöpft. "Im Grund ist das die ganze Kunstgeschichte, besonders aber mein Lieblingsmaler Peter Paul Rubens." Nur vordergründig mag einem manches als puristisch erscheinen oder an die antike Skulptur erinnern, für Hiltl sind die barocke Kunstsprache wichtig und ihre verschlungenen Körper.

Seit 25 Jahren malt und zeichnet sie Akte, meistens weibliche, weil sie dafür leichter Modelle findet: "Ich brauche den Impuls durch das Modell." Und: "Körper und Pflanzen sind für mich die Basis, sind das Einfachste, was es an Form gibt, das Sein an sich." Männliche Modelle findet sie gerade in der Provinz nur schwer: "50 und noch gut erhalten", liest sie da in manchen einschlägigen, dubiosen Angeboten. Überhaupt: "Mit dem weiblichen Körper bin ich in der Auseinandersetzung mit mir selbst – durchaus auch mit den manchmal dunklen Seiten der Seele."

Im Umfeld des Kunstkreises Jura ist Hiltl mit ihrer Arbeit zwischen Figürlichkeit, Auflösung und Abstraktion, ohne je wirklich gegenstandslos zu sein, in einer besonderen Position. Zusätzlich zu den bestehenden Motivsträngen ist sie immer auch auf der Suche nach neuen Materialien, sie stellt Farben selbst her, probiert neue Kombinationen aus. Wenn sie für ihre beiden Aktbilder in der Kunstkreis-Schau den Farben Eisenspäne beimischt und damit besondere Braun- und Bronzetöne erzeugt, erreicht sie verschiedene Bildebenen in ihrem komplexen Bildaufbau, in dem man auch rieselnde Goldflitter entdeckt: "Auf den ersten Blick soll man nicht alles sofort erkennen."

Wichtig und unverkennbar "Hiltl" ist ihre authentische Ästhetik: "Nur damit kann ich überzeugen, auch wenn es durchaus Brüche oder Platz für Gefährliches, Obszönes gibt." Das Ästhetische ist ihr Ausdrucksfeld seit Studienzeiten, dafür hat sie sich seit damals entschlossen: "Auch über das New Yorker Attentat von 9/11 kann man ein Stillleben malen." New York wäre für sie darüber hinaus das Ziel ihrer Träume: die Museen, die Kunstszene.

Das Förderpreis-Preisgeld würde ja knapp für ein Flugticket reichen, aber Alexandra Hiltl weiß schon, wofür sie es vordringlicher ausgeben will: "für Material, das ich mir sonst nicht leisten kann, etwa für Lapis-Pigmente". Denn aktuelle Kunst kann sie auch in Kassel oder Venedig sehen, und überhaupt: "Ich bin immer wieder gern in Münchens Alter Pinakothek, sitze und zeichne vor meinem Lieblingsbild ,Der Raub der Sabinerinnen‘ von Peter Paul Rubens."

UWE MITSCHING