Alle 30 Minuten ein Zug Neumarkt-Regensburg

Oberpfälzer Landräte fordern den Ausbau eines "S-Bahn-ähnlichen Schienenverkehrs im Großraum"

NEUMARKT - Der Raum Regensburg boomt. Das merkt auch die zunehmende Zahl von Pendlern aus dem Landkreis Neumarkt, die zu ihrem Arbeitsplatz über verstopfte Autobahnen und in proppevollen Zügen fahren. Bisher fahren die Regionalbahnen nur stündlich. Doch für einen 30-Minutentakt müssen die Bahn und der Freistaat mitspielen.

Die agilis-Züge verkehren stündlich zwischen Neumarkt und Regensburg. Zu selten, meinen nicht nur Berufspendler. Um die Straßen zu entlasten, müsste der Takt auf 30 Minuten verkürzt werden. © Foto: Michael Schaller



Deshalb haben Landrat Willibald Gailler und seine Kollegen der Kreise Regensburg, Kelheim, Neumarkt, Schwandorf und Cham sowie die Bürgermeisterin von Regensburg ein gemeinsames Papier unterzeichnet, mit dem sie Bayerns Verkehrsministerin Ilse Aigner auffordern, einen "S-Bahn-ähnlichen Schienenverkehr im Großraum Regensburg" zu ermöglichen. Die fünf wichtigsten Gleise im Regensburger Verkehrsverbund, die die Landkreise mit dem Oberpfälzer Wirtschaftszentrum und dem Flughafen München verbinden, sollten mindestens im 30-Minuten-Takt bedient werden.

"In den Stoßzeiten sind eigentlich sogar Verbindungen alle 20 Minuten notwendig", sagt Michael Gottschalk, Leiter der Abteilung Kreisentwicklung. Doch dafür sind beträchtliche Investitionen in die Infrastruktur notwendig. So müssten etwa Bahnhöfe und Haltepunkte an der Strecke mit Ausweichgleisen versehen werden. Allein im Landkreis Neumarkt sind dies vier Stück in Deining, Batzhausen, Seubersdorf und Parsberg.

Haltepunkt "Neumarkt Süd"

Hinzu kommt der Wunsch nach einem weiteren Haltepunkt "Neumarkt-Süd" an der Kerschensteiner Straße, den zuletzt auch das IHK-Gremium Neumarkt bekräftigt hat. "Die Haltestelle ist wieder dabei", sagt Gottschalk. Sie sei sinnvoll für das Verkehrsnetz und wichtig für die Neumarkter Unternehmen. Dies habe eine Potenzialanalyse bestätigt, die der Landkreis in Auftrag gegeben habe. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht", sagt Gottschalk.

Doch die Verwirklichung des Halbstundentakts und des Haltepunkts "Neumarkt Süd" hängt von zwei anderen Playern ab: Der Bahn und dem Freistaat Bayern. So muss sicher gestellt sein, wie sich die häufiger fahrenden Pendlerzüge in den Betrieb der stark frequentierten Gleise zwischen Nürnberg und Regensburg integrieren lassen. Schließlich darf der Fernverkehr nicht beeinträchtigt werden.

Und dann geht es ums Geld. Viel Geld. Der Freistaat hat zwar schon 2015 ein 40 Millionen Euro schweres Programm "Stationsoffensive Bayern" aufgelegt. Mit ihm sollen 20 Bahnhöfe neu gebaut beziehungsweise ertüchtigt werden. Die Kosten teilen sich die Bahn und der Freistaat.

Doch im ersten Durchlauf ist der Landkreis Neumarkt nicht berücksichtigt worden. "Wir hoffen nun als Nachrücker zum Zuge zu kommen", sagt Gottschalk. Da helfe nur Hartnäckigkeit. Man sei regelmäßig bei der Bayersichen Eisenbahngesellschaft (BEG), die den Regional- und S-Bahn-Verkehr im Freistaat organisiert. Das nächste Gespräch stehe im Herbst an.

Region muss zusammenstehen

Doch alleine kann ein Landkreis wenig bewirken. "Die Region muss zusammenstehen, um den Anliegen Gewicht zu verleihen ", sagt Michael Gottschalk, Leiter der Abteilung Kreisentwicklung.

Mit ihrer Bedarfsanmeldung haben die Oberpfälzer Landräte nach eigener Einschätzung "ein Stück weit die sonst üblichen Raumordnungsverfahren per Landesentwicklungs- und Regionalplanung umgangen", heißt es in einer Mitteilung des Regensburger Verkehrsverbunds RVV. Dies markiere auch eine Art Wendepunkt in der öffentlichen Bewertung des Bahnverkehrs gegenüber dem privaten PKW: "So viele Straßen können wir gar nicht bauen, wie wir mit einer funktionierenden Eisenbahnstrecke entlasten."

Sicher ist: Es muss etwas geschehen. Denn die A 3 ist womöglich auf Jahrzehnte hinaus wegen aufwändiger Bauarbeiten nicht voll leistungsfähig. Die Auswirkungen solcher Baustellen können die Neumarkter quasi vor der Haustür berücksichtigen - oder im Radio hören. Seit rund zwei Jahren meldet der Verkehrsfunk nahezu tagtäglich kilometerlange Staus zwischen Neumarkt und Parsberg.

