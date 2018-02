"90 Jahre bayrisch China, alles feiert - ois is prima" lautete in diesem Jahr das Motto des Dietfurter Chinesenfaschings am Unsinnigen Donnerstag. Es war eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Fast zwei Stunden dauerte der Trubel, dann schließlich bestieg Kaiser Fu-Gao-Di gemessenen Schrittes den Goldenen Thron vor dem Dietfurter Rathaus. © Fritz-Wolfgang Etzold