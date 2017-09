Alois Karl war mit dem Bundespräsidenten auf Tour

NEUMARKT - Es war für Alois Karl eine Ehre: Er war als einziger Abgeordneter des Deutschen Bundestages eingeladen, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Ehefrau Elke Büdenbender bei ihrem Antrittsbesuch in Estland, Lettland und Litauen zu begleiten. Da musste der Wahlkampf zuhause für einige Tage Ende August hinten an stehen.

Mit der Maschine des Bundespräsidenten: Der Bundestagsabgeordnete Alois Karl begleitete Frank-Walter Steinmeier auf einer Reise ins Baltikum. Foto: Foto: Alois Karl



Steinmeier und Karl kennen sich gut, denn als Berichterstatter im Haushaltsausschuss war Alois Karl für den Etat von Frank-Walter Steinmeier zuständig, als der noch Außenminister war. Seither verbindet die beiden trotz unterschiedlicher Couleur ein vertrautes Verhältnis. Und dann ist Karl auch noch Vorsitzender der Deutsch-Baltischen Parlamentariergruppe und pflegt gute Kontakte zu den drei Ländern an der Ostgrenze von EU und Nato.

Die viertägige Reise führte die deutsche Abordnung mit einem Tross an Journalisten im Schlepptau in die drei Hauptstädte Tallinn (Estland), Riga (Litauen) und Vilnius (Lettland). Die Spitze der Delegation mit dem Bundespräsidenten, der First Lady, dem jeweiligen Deutschen Botschafter und Alois Karl wurde mit militärischen Ehren begrüßt und anschließend von den Präsidenten-Kollegen Frank-Walter Steinmeiers empfangen.

Latente Bedrohung

Die Gespräche mit Estlands Präsidentin Kersti Kaljulaid, Ministerpräsident Jüri Ratas, Lettlands Präsident Raimonds Vejonis und Ministerpräsident Maris Kucinskis und Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite und Ministerpräsident Saulius Skvernelis drehten sich nicht nur, aber oft um die latent empfundene Bedrohung durch Russland. Die junge Unabhängigkeit und die von Besetzungen durch fremde Mächte geprägte mitunter tragische Geschichte der baltischen Staaten macht diese Empfindsamkeit verständlich. Zumal in allen drei Ländern große Minderheiten ethnischer Russen leben, wirtschaftlich besser leben als freilich in Russland.

Einen Einblick in die Gefühlslage von Unterdrückung und Freiheitswillen erhielten die Gäste bei einem Besuch im Okkupationsmuseum in Riga. Kaum bekannt im Westen ist der Baltische Weg, eine 600 Kilometer lange Kette von 1,5 Millionen Menschen von Tallinn über Riga bis Vilnius. Sie hielten sich an den Händen und sangen für die Unabhängigkeit von der übermächtigen Sowjetunion. Das war 1989 und reihte sich ein in so dramatische Ereignisse wie die Grenzöffnung zwischen Ungarn und Österreich und den Fall der Mauer.

Neben Russland spielte auch Nazi-Deutschland eine verbrecherische Rolle in der wechselhaften Geschichte des Baltikums. Die Eindrücke in der Holocaust-Gedenkstätte im Wald von Paneriai in Litauen haben sich Karl tief eingeprägt. Dort waren 70 000 der 200 000 Juden erschossen worden, die einst in Vilnius gelebt hatten. Nur ein Zehntel der jüdischen Bevölkerung Litauens überlebte den Naziterror.

Es standen aber auch Begegnungen mit dem modernen Baltikum auf dem Programm. In Tallinn unterstrich eine Diskussion mit Start-up-Unternehmern die führende Rolle, die Estland in der IT-Technologie einnimmt. In einem "ziemlich verhauten" Jugendzentrum in Riga stießen Steinmeier und Karl zu einer Gesprächsrunde mit den "Young media Sharks" zum Thema Soziale Medien. Die jungen Leute freuten sich, dass so hochrangige Besucher bei ihnen reinschneiten.

Bei dem eng getakteten Programm blieb wenig Spielraum für Privates. "Aber abends für einen Absacker an der Hotelbar hat es für den Bundespräsidenten und mich schon noch gereicht", sagt Karl nach der Rückkehr an Bord der Präsidentenmaschine.

