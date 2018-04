Nach 20 Jahren in Seligenporten feierten die CSUler zum 1. Mal ihr Starkbierfest im Pfisterstodl in Schwarzach. Und da war einiges geboten.

Am späten Donnerstagabend ereignete sich auf der A3 bei Hohenfels ein tragischer Unfall: Gegen 22 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes Kleinbus in ein anderes Fahrzeug. Er wurde eingklemmt und starb noch an der Unfallstelle.