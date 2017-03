Alpenverein Neumarkt jetzt von Karl Gottschalk geleitet

NEUMARKT - Mit einer neuen Führungsmannschaft geht die Sektion Neumarkt des Deutschen Alpenvereins die in diesem Jahr anstehenden Großprojekte an: Nach 18 Jahren an der Spitze gab Henning Berkan den Vorsitz an seinen Stellvertreter Karl Gottschalk ab.

Das neue Führungsteam der Alpenvereins-Sektion Neumarkt hat sich viel vorgenommen. Der Bau der neuen Kletterhalle wird länger dauern. © Foto: Martin Herbaty



Auf ein ebenso aktives wie erfolgreiches Jahr konnte Henning Berkan zurückblicken. Zum Jahresbeginn hatte der Alpenverein Neumarkt 4189 Mitglieder. Mit einem Zuwachs von 241 Mitgliedern (plus 6,1 Prozent) seit Anfang 2016 liegt die Sektion weit über dem DAV-Durchschnitt. Deshalb wurde auch die Besetzung der Geschäftsstelle mittlerweile aufgestockt.

Als Projektleiter stellte Karl Gottschalk den aktuellen Stand beim 2,5 Millionen Euro teuren Kletterzentrum an der Dreichlingerstraße vor. Die ursprünglich für Ende 2017 vorgesehene Einweihung wird sich auf April bis Juni 2018 verschieben. Zwar hat der Verein am 25. August das 1838 Quadratmeter große Grundstück erworben, auf dem bereits am 28. Oktober der erste Spatenstich erfolgte. Auch eine genehmigte Planung liegt vor. Die Ausschreibungen für den Bau dürfen jedoch erst starten, wenn die Förderanträge genehmigt sind. Am 1. Januar traten neue Förderrichtlinien in Kraft, durch die die Sektion Neumarkt höhere Zuschüsse erhält. Allerdings sind die Regelungen dafür noch ungeklärt. Deshalb wird sich der Baubeginn mindestens bis Mai verzögern.

Bei den Neuwahlen wurde eine Reihe von Positionen neu besetzt. Der bisherige "Vize" Karl Gottschalk wurde neuer Vorsitzender der DAV-Sektion Neumarkt. Ihm zur Seite stehen Barbara Peukert als zweite Vorsitzende, Walburga Summersammer als neue Schatzmeisterin und Monika Steinmetz als neue Schriftführerin. Jugendreferentin wurde Stefanie Meier, als Hüttenreferent löste der bisherige Hüttenwart Hermann Baierl Carsten Reiff ab.

Als Beiräte fungieren Claudia Paulus (Aktivgruppe), Achim Fischer (Ausbildung und Kletterzentrum), Ludwig Ochsenkühn (Ausrüstung und Kletterturm), Jutta Frosch (Bayern-Touren), Horst Federer (Familiengruppe), Thomas Kunkel (Arbeitsdienste und Wandergebiet Buchberg), Johannes Port (IT), Miriam Kölbl (Raus & Los), Anna Adlfinger (Zwergerlgruppe) und Helga Breutmann (Magazin Horizonte).

Der scheidende Vorstand Henning Berkan wurde neben Gerhard Schäfer in den Ehrenrat aufgenommen, das Schlichtungsgremium des Vereins.

"Man hat Respekt vor den verdammt großen Fußstapfen, in die man steigt", würdigte Karl Gottschalk die Arbeit nicht nur seines Vorgängers, sondern auch der übrigen scheidenden Vorstands- und Beiratsmitglieder. Mit stehendem Applaus ernannte die Versammlung Henning Berkan, der die Sektion in den vergangenen 18 Jahren geführt hat, zum Ehrenvorsitzenden.

Eine Reihe bisheriger Funktionsträgern will künftig etwas kürzer treten. So steht "Mr. Öffentlichkeitsarbeit", Bernd Sauerzapfe, künftig ein Team zur Seite. Wolfgang Jäckle, unter dessen Ägide als Ausbildungsreferent sich seit 2008 die Zahl der Fachübungsleiter verachtfacht hat, gab sein Amt ebenso ab wie die langjährige Schatzmeisterin Christine Wild, Schriftführer Wolfgang Kirsch und Hüttenreferent Carsten Reiff.

