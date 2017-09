Alpenverein zieht Kletterzentrum in Neumarkt hoch

Spatenstich für Indoor- und Outdoorkletterwelt in Dreichlingerstraße - Im Juni 2018 fertig - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Nach über drei Jahren Planung ist nun der Spatenstich für das große Bauprojekt des Deutschen Alpenvereins erfolgt. Schon im Juni nächsten Jahres soll das Gebäude in der Dreichlingerstraße fertiggestellt sein.

So soll es aussehen, das neue Kletterzentrum des Alpenvereins an der Dreichlingerstraße. Nun war der Spatenstich, ab Juni soll es dann mit dem Bouldern losgehen. © Foto: Martin Herbaty



Die Neumarkter Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) arbeitet nun schon seit mehreren Jahren an diesem großen Projekt. Bereits 2014 wurde in einer Sitzung unter den Mitgliedern erörtert, inwieweit es für den Verein möglich ist, einen Bau dieser Größenordnung zu stemmen.

Eine der wichtigen Fragen war in diesem Fall das Kosten-Nutzen Verhältnis. Wie viele potenzielle Kletterer gibt es im Einzugsgebiet? Wie groß muss der Bau werden und was soll in den neuen Räumlichkeiten alles vorhanden sein?

Die Klärung dieser Fragen und das Planen des Projekts bedeutet für alle Beteiligten einen großen Berg an Arbeit. Eine der dringlichsten Aufgaben ist es, die Finanzierung zu klären.

Dafür werden alle dafür in Frage kommenden Quellen angezapft: Es fließen Zuschüsse von Stadt, Landkreis und den entsprechenden Dachverbänden des DAV sowie Spenden und Sponsoring von Privatpersonen und Firmen; das alles reicht aber noch nicht aus. So musste noch ein hoher Kredit aufgenommen werden, für den die Stadt Neumarkt bürgt.

Aufträge vergeben

Den Planungsauftrag für den Bau erhielt das Architekturbüro von Tobias Kirchmair und Martin Meierhofen aus Kumhausen. Bereits im vergangenen Jahr wurden alle nötigen Genehmigungen von den Ämtern eingeholt sowie ein passender Bauplatz gefunden und gekauft. Die Bauverträge werden an einzelne Firmen verteilt und sind zum größten Teil bereits vergeben.

Die nächste wichtige Etappe war der Spatenstich in der Dreichlingerstraße. Bereits im Juni des nächsten Jahres soll der Bau abgeschlossen sein – wenn es die Witterungsbedingungen zulassen.

Innen und außen

In dem neuen Zentrum ist vieles geboten. Ein großer Indoor-Kletterbereich mit einer Fläche von 650 Quadratmetern und 14 Metern Kletterhöhe, zusätzlich auf 300 Quadratmetern die Möglichkeit zu bouldern und an den Außenwänden des Gebäudes noch einmal 300 Quadratmeter Kletterfläche.

Zusätzlich ist in den neuen Gebäude mehr Platz für die Geschäftsstelle, welche sich derzeit noch in der Pulverturmgasse befindet. Diese ist zu klein für den Verein geworden, welcher im ganzen Landkreis mehr als 4400 Mitglieder zählt. Des weiteren wird es ein Bistro, Besprechungsräume und Lagerplätze für Equipment geben. Karl Gottschalk, erster Vorsitzender der Sektion Neumarkt, sagt zu dem Projekt: "Mir ist besonders wichtig, dass der Neubau barrierefrei gestaltet wird. Daher wurde Rampen und ein Fahrstuhl eingebaut." So sollen auch körperlich beeinträchtigte Menschen nach Bauabschluss das neue DAV-Zentrum besuchen können.

fle