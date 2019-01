"Als ob ein Familienmitglied weg geht"

NEUMARKT - Bald wird das Wasser endgültig abgelassen aus den Becken im Hallenbad. Am Donnerstag nahmen viele Stammgäste und Gelegenheitsschwimmer Abschied.

Sag zum Abschied leise Platsch: Gestern zogen die letzten Schwimmer ihre Bahnen in dem Neumarkter Hallenbad. Schon bald beginnt der Abriss des 45 Jahre alten Gebäudes. © Foto: André De Geare



Im großen Becken tauchen und plantschen um 16 Uhr noch die Deininger Schüler, doch in in dem warmen Vorraum warten schon über 20 Menschen auf den Einlass.

Anna Fink drehte jeden Tag mit einer oder mehreren Freundinnen ihre Runden im warmen Becken. "Wir brauchen das", sagt sie. Und wie übersteht die Damengruppe dann das nächste Jahr - so ganz ohne Hallenbad.? "Wir haben schon ausgemacht, dass es regelmäßig mit dem Bus nach Amberg geht."

"Hallo!", ruft ein Mann der blonden Frau im Kassenhäuschen zu, "heute muss ich ganz bewusst schwimmen." Alexandra Böhm-Dürbeck kennt alle Stammgäste. "Teilweise ist über die Jahre ein freundschaftliches Verhältnis gewachsen", sagt sie. In den letzten Tagen haben sich viele persönlich verabschiedet, manche haben auch Praline und andere Süßigkeiten zum Abschied mitgebracht. "Es fühlt sich fast so an, als ob ein liebes Familienmitglied auszieht."

Doch dafür beginne ein neuer Lebensabschnitt. Alle sieben Angestellten des Hallenbads haben einen Job beim Landkreis oder einer Nachbargemeinde; Böhm-Dürbeck etwa am Info-Schalter im Landratsamt.

Schwimmmeister Bernhard König freut sich schon auf die neuen Aufgaben im Handwerkertrupp des Landratsamtes: "Wer hat schon das Glück mit 57 Jahren etwas Anderes anfangen zu dürfen?", sagt er. Seit 23 Jahren ist für die Sicherheit der Badegäste und die Technik.

"Es funktioniert alles, aber die Wartung wurde zuletzt immer schwieriger." 45 Jahre und über fünf Millionen Besucher haben halt ihre Spuren in dem Gebäude hinterlassen.

In den letzten Wochen hatte König besonders viel zu tun: Kollege Maximilian Schneider hat zum Jahresbeginn seinen Dienst im neuen Berger Bad angetreten. Trotzdem musste die Aufsicht von sieben bis 21 Uhr besetzt sein. Zum Glück sprang die Wasserwacht ein. Die letzte Schicht hat Johanna Häring übernommen. Sie sitzt in der Glaskabine, hat alles im Blick, auch wenn jemand nach einer kräftigen Wassermassage verlangt.

"Für uns wird die Zeit ohne Hallenbad hart", sagt sie. Für die Jugend hat man ein trockenes Programm zusammengestellt, denn die regelmäßige Fahrten nach Hersbruck oder Amberg sind den Eltern nicht zuzumuten. "Wir hoffen auf einige Trainingstunden in Berg."

