Alscher-Cup und Spielefest in Woffenbach

NEUMARKT - Das Turnierwochenende trägt den Namen des im April überraschend verstorbenen Ehrenmitglieds Wolfgang Alscher, der sich bis ins hohe Alter stets für den Verein, allem voran für die Jugendlichen, engagierte und eine riesige Lücke hinterlässt. Er war es, der in seiner langen Zeit als Funktionär das Spielefest ins Leben gerufen hat.

Am Samstag und Sonntag war beim BSC Woffenbach einiges geboten: Der Wolfgang-Alscher-Cup für D-Junioren und das traditionelle Spielefest. © André De Geare



Am Samstag fand in der Zeit von 10 bis 16 Uhr auf dem Gelände des BSC Woffenbach der Wolfgang Alscher-Cup der D-Junioren statt. An diesem Turnier nahmen 8 teils hochkarätige, voll motivierte Jugendmannschaften teil, wobei der BSC mit seinen vielen Spielern bereits 3 Mannschaften stellen konnte.

Die Mannschaften spielten zunächst in zwei Gruppen gegeneinander, um anschließend mittels Halbfinale, Platzierungsspielen sowie einem abschließenden Finale den Sieger zu ermitteln.

Bereits in der Vorrunde machte es der BSC Woffenbach schwarz spannend, denn erst in ihrem letzten Spiel sicherte sich die Mannschaft durch ein Unentschieden gegen den stark spielenden Post SV Nürnberg den Einzug ins Halbfinale. Das Spiel zerrte bereits jetzt an den Nerven der Zuschauer und versprach weitere unterhaltsame Fußballstunden. Leider unterlagen unsere Heimspieler beim anschließenden Halbfinalspiel dem energiegeladenen Jahn Regensburg, welcher sich mit 7:0 souverän und mit großem spielerischem Talent das Finale sicherte.

Auch das zweite Halbfinalspiel des Post SV Nürnberg gegen die JFG Neumarkt 1 war jede Minute wert. Nach der regulären Spielzeit stand es noch immer 0:0, so dass ein 7-Meter Schießen unumgänglich war. Dieses konnte die JFG Neumarkt 1 mit 3:2 für sich entscheiden und qualifizierte sich somit für das Finale.

Selbige Szene wiederholte sich im nervenaufreibenden, äußerst dramatischen Endspiel zwischen dem geschickten Jahn Regensburg und der flinken JFG Neumarkt 1. Nach 15 min Spielzeit stand es 1:1. Das anschließende 7-Meter Schießen forderte noch einmal alles. Beide Mannschaften trafen oder vergaben im Wechsel, so dass es nach jeweils 4 Schützen mit 2:2 noch immer Unentschieden stand. Jetzt mussten die Torhüter ran. Diesen Showdown konnte dank des geschickt platzierten Schusses die JFG Neumarkt 1 für sich entscheiden und war letztendlich Turniersieger.

Platz 2 erreichte somit ihr Finalgegner, der Jahn Regensburg.

Beim Spiel um Platz 3 unterlag unsere Heimmannschaft BSC Woffenbach schwarz mit 1:3 der Post SV Nürnberg. Platz 5 erreichte der BSC Woffenbach blau, Platz 6 die JFG Postbauer-Heng, Platz 7 der FC Möning vor dem BSC Woffenbach rot.

Die Siegerehrung dieses D-Jugendturniers führte Jugendkoordinator Andreas Böhrer durch, welcher zusammen mit Christian Frötschl und seinem Team an beiden Tagen die Turnierleitung übernahm – für diesen Einsatz ein herzliches Dankeschön.

Schirmherr des Turniers war Stadtrat und Sportreferent Markus Ochsenkühn – auch dafür ein herzliches Danke. Er ließ es sich nicht nehmen, eine lange Zeit dem Turnier beizuwohnen. Bei der Siegerehrung fand er zudem lobende Worte für die Sportler und überreichte jeder Mannschaft einen hochwertigen Spielball.

Spielefest am Sonntag

Den Abschluss dieser Turniertage bildete bei idealem, sonnigem Fußballwetter am Sonntag, 23.07.17 das traditionelle und äußerst gelungene Spielefest auf dem Sportgelände „Zur Au“, bei dem es neben einigen lustigen Spielstationen für die Kinder sowie jung-gebliebenen Erwachsenen auch eine Tombola mit tollen Preisen gab. Das Fest, dessen hohe Besucherzahl von ca. 550 für sich spricht, stand unter der Schirmherrschaft von OB Thomas Thumann, der es sich nicht nehmen ließ, noch lange Zeit beim BSC zu verbringen und sowohl dem Gottesdienst als auch den ersten Fußballspielen beizuwohnen.

Es begann also mit einem Gottesdienst um 10 Uhr auf dem Sportgelände des BSC, den Herr Pfarrer Scher zelebrierte und der Christoph Franz musikalisch umrahmt wurde. Der Himmel weinte zu dieser Zeit mit den anwesenden Fußballanhängern über ihr verstorbenes Ehrenmitglied Wolfgang Alscher, denn genau in dieser Stunde regnete es, entgegen dem ansonsten sehr sonnigen Tag.

Nach einem anschließenden gemeinsamen Frühschoppen, bei dem sich alle fußballinteressierten Gäste mit einem leckeren Grillteller ausgiebig stärken konnten, wurden zwei Freundschaftsspiele zwischen Jugendmannschaften des BSC Woffenbach (F1- und E-Jugend) gegen Mannschaften des privaten Förderzentrums der Lebenshilfe Neumarkt – SV Höhenberg `69 – veranstaltet. Beide Partien verliefen äußerst torreich, denn alle teilnehmenden Teams der Lebenshilfe und des BSC Woffenbach zeigten ausgiebig ihr fußballerisches Können. So unterlag sowohl die F1 – Jugend des BSC Woffenbach mit 7:8 als auch die E1 – Jugend mit 5:7 dem SV Höhenberg ´69.

Zum Abschluss der Freundschaftsspiele überreichten die Nachwuchskicker des BSC Woffenbach jedem Fußballkind der Lebenshilfe einen Eisgutschein. Zwischendurch konnten die Besucher eine Aufführung der BSC Kinder-Zumba-Gruppe bestaunen.

Nach Eröffnung der unterhaltsam gestalteten Spielestationen, bei denen sich alle Kinder und Gäste sportlich betätigen und die Kalorien vom Mittagessen abtrainieren konnten, startete um 14:00 Uhr der Wolfgang-Alscher-Cup der G-Junioren. Es ist stets eine Freude, unseren jüngsten Nachwuchsspielern zuzusehen, bei denen zum Teil das Trikot größer ist als sie selbst.

An diesem Turnier spielten insgesamt elf G-Jugendmannschaften, aufgeteilt nach Jahrgang in G1 und G2. Jede Gruppe spielte nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“. Bei den G1-Junioren siegte die DJK-SV Pilsach überlegen und verdient mit 10 Punkten. Den 2. Platz sicherte sich der FC Holzheim vor der DJK-SV Oberwiesenacker. Obwohl beide nach ihren Spielen punktgleich waren, konnte sich Holzheim bei seinem letzten Spiel gegen Oberwiesenacker mit 3:0 souverän durchsetzen. Platz 4 erreichte unsere Heimmannschaft BSC Woffenbach vor dem FC Deining.

Beim G2-Jugendturnier erreichten sowohl der TV 1879 Hiltpoltstein als auch der FC Holzheim 11 Punkte. Da der TV 1879 Hiltpoltstein allerdings das bessere Torverhältnis aufweisen konnte, sicherte dieser sich den Turniersieg vor Holzheim. Den dritten Platz erreichte der kämpferische SV Pölling, Platz 4 die jüngsten Spieler des BSC Woffenbach. Platz 5 erlangte die DJK-SV Oberwiesenacker vor der DJK-SV Pilsach.

Die Zuschauer erlebten einen rundum gelungenen, top organisierten Fußballtag, was vielen Helfern zu verdanken ist. Allen voran Andreas Böhrer, der die Turnierleitung erneut innehatte. Raffael Held, Günther Mößl und Sandra Sturm waren im Hintergrund für die Verpflegung verantwortlich.