Altdorfer Straße: Biker kollidiert mit Toyota

Zusammenstoß an der unübersichtlichen Kreuzung - vor 48 Minuten

NEUMARKT - Am Sonntagabend hat es in der Altdorfer Straße in Neumarkt gekracht.

Die Neumarkter Einsatzkräfte räumten die Unfallstelle. © Philip Hauck



Die Neumarkter Einsatzkräfte räumten die Unfallstelle. Foto: Philip Hauck



An der Kreuzung zur Dr.-Kurz-Straße übersah offensichtlich ein Toyota-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der Biker konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr dem Toyota in die Flanke.

Die Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren vor Ort. Laut Polizei sind die Unfall-Beteiligen mit dem Schrecken davongekommen, der Motorradfahrer mit leichten Blessuren.

Der Motorradfahrer kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. © Philip Hauck



Der Motorradfahrer kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Foto: Philip Hauck



Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

ph